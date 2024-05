Bayer Leverkusen a primit trofeul de campioană a Germaniei! Echipa lui Xabi Alonso a terminat campionatul neînvinsă - Antena Sport

Golurile gazdelor au fost marcate de Victor Boniface (min. 12) şi Robert Andrich (min. 27), în timp ce pentru oaspeţi a marcat Mert Komur, în minutul 62.

Campioana Bundesligii a ajuns la 51 de meciuri consecutive fără eșec în urma victoriei cu Augsburg.

Xabi Alonso nu se opreşte după ce a intrat în istoria fotbalului cu Bayer Leverkusen

Xabi Alonso nu se opreşte după ce a intrat în istoria fotbalului cu Bayer Leverkusen. Campioana din Bundesliga a oferit un nou moment uluitor în semifinalele Europa League. Echipa lui Xabi Alonso s-a calificat în finala de la Dublin, după ce a remizat cu AS Roma, scor 2-2. În tur, Leverkusen s-a impus cu 2-0.

La finalul partidei de pe BayArena, Xabi Alonso a transmis un mesaj clar. Antrenorul spaniol este convins că jucătorii săi merită să facă tripla în acest sezon.

„Suntem fericiţi să fim în finală. Vom juca două finale într-o săptămână. Am arătat mult caracter după al doilea gol marcat de AS Roma. M-am uitat în ochii jucătorilor după acel gol şi am văzut că îşi doresc mai mult. Încă avem şansa să câştigăm trei trofee şi băieţii mei merită să câştige tripla”, a declarat Xabi Alonso, la finalul returului cu AS Roma, potrivit uefa.com.

Atalanta – Bayer Leverkusen este finala Europa League 2024! Olympiacos – Fiorentina, finala Conference League Bayer Leverkusen este aproape de o triplă istorică. Ea este calificată atât în finala Europa League, cât şi în finala Cupei Germaniei. Atalanta – Bayer Leverkusen este finala Europa League 2024, în timp ce Olympiacos – Fiorentina este finala Conference League 2024. În finală, Bayer Leverkusen o va întâlni pe Atalanta, formaţie care a defilat în returul de pe teren propriu cu Marseille, scor 3-0, după 1-1 pe Velodrome. În Conference League, Olympiacos merge în finală, după 4-2 şi 2-0 cu Aston Villa. În ultimul act, grecii o vor întâlni pe Fiorentina, formaţie care s-a calificat încă de miercuri în ultimul act de la Atena, de pe 29 mai. Bayer Leverkusen: Kovar – Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Hlozek, Hofmann AS Roma: Svilar – Angelino, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Azmoun, Lukaku, El Shaarawy Finala Cupei Germaniei, care le va opune pe Kaiserslautern şi Bayer Leverkusen, se va disputa sâmbătă, 25 mai, de la ora 21:00. Bayer Leverkusen, neînvinsă în acest sezon, porneşte, desigur, ca favorită.

