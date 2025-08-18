Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: "Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa Rapidului, după remiza dintre cele două formaţii din derby-ul de duminică seară. Pe Arena Naţională, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1.

Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioana României, care a condus până spre finalul meciului. Dubla lui Elvir Koljic a împărţit însă punctele puse în joc pe Arena Naţională.

Gigi Becali a făcut-o praf pe Rapid, după remiza cu FCSB: “E foarte slabă, nu a avut ocazii”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este de părere că punctul obţinut duminică seară de Rapid nu este meritat. În ciuda remizei, Becali susţine că Rapid este o echipă slabă, care nu se poate bate la titlu:

“Rapid e foarte slabă. Foarte slabă echipa. Să fii condusă cu 2-0 şi să nu ai nicio reacţie? Foarte slabă. Cum să te baţi la titlu? Hai, că a dat un călcâi, că s-a respins. Se întâmplă în viaţă. Dar e foarte slabă, nu au avut ocazii”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

De asemenea, patronul roş-albaştrilor a mai spus şi că de acum o va lua în calcul şi pe Universitatea Craiova, în lupta pentru titlul din Liga 1, asta după ce până acum singura contracandidată pe care o vedea era CFR Cluj: