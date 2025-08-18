Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: "Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa Rapidului, după remiza dintre cele două formaţii din derby-ul de duminică seară. Pe Arena Naţională, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1.
Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioana României, care a condus până spre finalul meciului. Dubla lui Elvir Koljic a împărţit însă punctele puse în joc pe Arena Naţională.
Gigi Becali a făcut-o praf pe Rapid, după remiza cu FCSB: “E foarte slabă, nu a avut ocazii”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este de părere că punctul obţinut duminică seară de Rapid nu este meritat. În ciuda remizei, Becali susţine că Rapid este o echipă slabă, care nu se poate bate la titlu:
“Rapid e foarte slabă. Foarte slabă echipa. Să fii condusă cu 2-0 şi să nu ai nicio reacţie? Foarte slabă. Cum să te baţi la titlu? Hai, că a dat un călcâi, că s-a respins. Se întâmplă în viaţă. Dar e foarte slabă, nu au avut ocazii”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.
De asemenea, patronul roş-albaştrilor a mai spus şi că de acum o va lua în calcul şi pe Universitatea Craiova, în lupta pentru titlul din Liga 1, asta după ce până acum singura contracandidată pe care o vedea era CFR Cluj:
“Acum îmi fac calcule şi cu Craiova, până acum ziceam doar de CFR. Pentru că au prea multe puncte în faţă”, a mai spus patronul FCSB-ului.
După primele şase etape, FCSB este pe locul 12 în Liga 1, cu doar 5 puncte, la egalitate cu CFR Cluj, ocupanta locului 13. Universitatea Craiova este lider, cu 16 puncte, în timp ce Rapid şi UTA sunt echipele de pe locurile 2, respectiv 3, ambele cu câte 12 puncte. Primele trei formaţii din clasamentul Ligii 1 sunt şi singurele echipe care nu au pierdut până acum în actualul sezon.
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Istvan Kovacs, după remiza înregistrată în meciul de pe Arena Naţională, cu Rapid. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei.