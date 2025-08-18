Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: "Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?”

Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?”

Publicat: 18 august 2025, 8:18

Comentarii
Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa Rapidului, după remiza dintre cele două formaţii din derby-ul de duminică seară. Pe Arena Naţională, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioana României, care a condus până spre finalul meciului. Dubla lui Elvir Koljic a împărţit însă punctele puse în joc pe Arena Naţională.

Gigi Becali a făcut-o praf pe Rapid, după remiza cu FCSB: “E foarte slabă, nu a avut ocazii”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este de părere că punctul obţinut duminică seară de Rapid nu este meritat. În ciuda remizei, Becali susţine că Rapid este o echipă slabă, care nu se poate bate la titlu:

“Rapid e foarte slabă. Foarte slabă echipa. Să fii condusă cu 2-0 şi să nu ai nicio reacţie? Foarte slabă. Cum să te baţi la titlu? Hai, că a dat un călcâi, că s-a respins. Se întâmplă în viaţă. Dar e foarte slabă, nu au avut ocazii”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

De asemenea, patronul roş-albaştrilor a mai spus şi că de acum o va lua în calcul şi pe Universitatea Craiova, în lupta pentru titlul din Liga 1, asta după ce până acum singura contracandidată pe care o vedea era CFR Cluj:

Reclamă
Reclamă

“Acum îmi fac calcule şi cu Craiova, până acum ziceam doar de CFR. Pentru că au prea multe puncte în faţă”, a mai spus patronul FCSB-ului.

După primele şase etape, FCSB este pe locul 12 în Liga 1, cu doar 5 puncte, la egalitate cu CFR Cluj, ocupanta locului 13. Universitatea Craiova este lider, cu 16 puncte, în timp ce Rapid şi UTA sunt echipele de pe locurile 2, respectiv 3, ambele cu câte 12 puncte. Primele trei formaţii din clasamentul Ligii 1 sunt şi singurele echipe care nu au pierdut până acum în actualul sezon.

Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Istvan Kovacs, după remiza înregistrată în meciul de pe Arena Naţională, cu Rapid. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei.

"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani""Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani"
Reclamă

Golurile marcate de Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au fost anulate de cele două reuşite ale lui Elvir Koljic, prima fiind înscrisă de atacantul din Bosnia cu călcâiul.

Primul gol marcat de Elvir Koljic a fost unul de pus în ramă. Atacantul din Bosnia a înscris cu călcâiul, din interiorul careului. Cu toate acestea, Gigi Becali este de părerer că fostul atacant al Universităţii Craiova l-a faultat pe Siyabonga Ngezana:

“A fost ghinion, bine, poţi să spui greşeală, dar omul a jucat extraordinar 90 de minute, a făcut o greşeală. Nu sunt supărat, dar azi Târnovanu putea mai mult să facă. Asta e, aşa a fost să fie.

(N.r. Despre faza primului gol) E fault, dacă-l împinge. Îi găsesc vină lui Kovacs, dacă nu lui, VAR-ului. El n-are niciun fel de intenţie la început. Aşa se joacă fotbalul, împingi şi după dai în minge? Trebuia să intervină, eu aşa cred”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
Observator
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
12:23
William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles
11:56
“E decepţie!” Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: “Super-fotbalist”
11:39
Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen. Anunțul lui Gigi Becali: „N-am emoții”
11:18
Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: „Mă oftic. Joacă fotbal”
10:55
BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: “Are probleme”. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen
10:47
Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: „N-ai voie să faci așa ceva”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 5 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă” 6 Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”