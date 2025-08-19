"Ne-a scăzut din preţ". Reacţia lui Sorin Cârţu, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram - Antena Sport

Sorin Cârţu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram. Preşedintele Universităţii Craiova a glumit şi a spus că patronul de la FCSB i-a scăzut preţul mijlocaşului.

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ştefan Baiaram şi a spus că jucătorul lui Mirel Rădoi valorează în jur de 5-6 milioane de euro.

Reacţia lui Sorin Cârţu, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram

Sorin Cârţu a transmis că este normal remarca lui Gigi Becali, ţinând cont de faptul că Ştefan Baiaram traversează o formă de vis. Totodată, oficialul oltenilor a transmis că mijlocaşul poate pleca de la Universitata Craiova în această vară.

“Da, dar ne-a scăzut din preț! Glumesc, evident. Întotdeauna știi cât valorează un jucător atunci când îl vinzi cu un preț, așa e și la casă, și la mașină. Nu e prețul niciodată cât vrei tu, pentru că ești subiectiv și vrei mai mult.

Nu comentez declarațiile lui Gigi Becali, dar cert e că e normal să-l remarce și Gigi, așa cum îl remarcă și alții. Baiaram este într-un moment bun și e foarte important cum e starea lui. Dacă ar reuși să facă niște analize foarte pertinente peste tot, asta referitor la cele două Campionate Europene pierdute, el poate să progreseze mai mult. Poate chiar să se realizeze o plecare, asta dacă o are și el în gând. Poate chiar până pe 5 septembrie, că acum mai sunt câteva meciuri.