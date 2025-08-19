"Ne-a scăzut din preţ". Reacţia lui Sorin Cârţu, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram - Antena Sport

Închide meniul
“Ne-a scăzut din preţ”. Reacţia lui Sorin Cârţu, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram

Publicat: 19 august 2025, 12:24

Ne-a scăzut din preţ. Reacţia lui Sorin Cârţu, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram

Sorin Cârțu / Hepta

Sorin Cârţu a reacţionat, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram. Preşedintele Universităţii Craiova a glumit şi a spus că patronul de la FCSB i-a scăzut preţul mijlocaşului.

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ştefan Baiaram şi a spus că jucătorul lui Mirel Rădoi valorează în jur de 5-6 milioane de euro.

Reacţia lui Sorin Cârţu, după ce Gigi Becali l-a remarcat pe Ştefan Baiaram

Sorin Cârţu a transmis că este normal remarca lui Gigi Becali, ţinând cont de faptul că Ştefan Baiaram traversează o formă de vis. Totodată, oficialul oltenilor a transmis că mijlocaşul poate pleca de la Universitata Craiova în această vară.

“Da, dar ne-a scăzut din preț! Glumesc, evident. Întotdeauna știi cât valorează un jucător atunci când îl vinzi cu un preț, așa e și la casă, și la mașină. Nu e prețul niciodată cât vrei tu, pentru că ești subiectiv și vrei mai mult.

Nu comentez declarațiile lui Gigi Becali, dar cert e că e normal să-l remarce și Gigi, așa cum îl remarcă și alții. Baiaram este într-un moment bun și e foarte important cum e starea lui. Dacă ar reuși să facă niște analize foarte pertinente peste tot, asta referitor la cele două Campionate Europene pierdute, el poate să progreseze mai mult. Poate chiar să se realizeze o plecare, asta dacă o are și el în gând. Poate chiar până pe 5 septembrie, că acum mai sunt câteva meciuri.

(n.r. – Poate pleca Baiaram în perioada asta de mercato?) Poate, nu știu! Orice e posibil, doar că în momentul acesta noi nu ne gândim la așa ceva. Ne bucurăm de prestațiile lui, pentru că acestea au ajutat echipa. Golurile, execuțiile și calitatea lui au ajutat echipa. Dacă s-ar întâmpla ceva sau nu (un transfer), atunci mergem mai departe.

Sunt convins că el este în studiul unor echipe pentru un eventual transfer. Îl iau în calcul echipele care știu că trebuie să achite milioane. Sume de 2-3 milioane sunt sigur că au mai fost, ori discuții ușoare neconcretizate despre el. Nu știu care e prețul, negocierile sunt purtate întotdeauna de domnul Rotaru, iar ele sunt purtate mereu destul de bine. Degeaba spun eu că ar fi mulțumit cu o sumă sau alta, dar asta depinde de el”, a declarat Sorin Cârţu, conform fanatik.ro.

Ce a spus Gigi Becali despre Ştefan Baiaram

Octavian Popescu a fost comparat de Gigi Becali cu Ştefan Baiaram, jucătorul Universităţii Craiova fiind lăudat de către patronul FCSB-ului.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
“Tavi e decepţie. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai tare, dădea goluri la 18 ani, la echipă. Ăla a devenit super-fotbalist, iar Tavi a scăzut. El dacă nu dă gol şi pasă de gol, nu ai realizezi, degeaba frichi-frichi. Trebuie să dea gol. Ai văzut câte goluri dă Baiaram? Depinde echipa de el. Costă bani mulţi, 6-7 milioane. Aşa cred.

Asta având în vedere trecutul lui, că s-a mai accidentat. Fără 6-7 nu l-aş da, dacă aş fi fost în locul lui Rotaru. Dar oamenii se uită la istoricul ăla”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

