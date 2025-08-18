Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: "E o dulceaţă de fotbalst" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma, tânărul de 18 ani al campioanei României, care a fost titular în derby-ul cu Rapid. Chiar dacă FCSB a remizat, după ce a condus cu 2-0, Becali a a fost impresionat de prestaţia tânărului de 18 ani.

Toma a fost nevoit să iasă de pe teren în minutul 89 al partidei de pe Arena Naţională, din cauza unor probleme medicale. Acest lucru se întâmpla la scorul de 2-1 pentru echipa sa.

Gigi Becali, despre Mihai Toma, după Rapid – FCSB 2-2: “E fotbalist de fotbalist”

Becali are mare încredere în Mihai Toma şi este convins că va ajunge un fotbalist important al României. El l-a sfătuit şi să dea mai mult la poartă şi crede că se va vedea o schimbare în jocul FCSB-ului, atunci când şi ceilalţi jucători vor prinde încredere în Toma şi îl vor căuta pe teren:

“Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?».

Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist. Îmi pare rău că s-a blocat piciorul lui. Nu mai luam gol dacă juca el. Stai să prindă jucătorii încredere în el, să vezi cum îl vor căuta. E iute, pasează. O să fie jucător de bază. Nu pierde nicio minge”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.