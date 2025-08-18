Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: "E o dulceaţă de fotbalst" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma, tânărul de 18 ani al campioanei României, care a fost titular în derby-ul cu Rapid. Chiar dacă FCSB a remizat, după ce a condus cu 2-0, Becali a a fost impresionat de prestaţia tânărului de 18 ani.
Toma a fost nevoit să iasă de pe teren în minutul 89 al partidei de pe Arena Naţională, din cauza unor probleme medicale. Acest lucru se întâmpla la scorul de 2-1 pentru echipa sa.
Gigi Becali, despre Mihai Toma, după Rapid – FCSB 2-2: “E fotbalist de fotbalist”
Becali are mare încredere în Mihai Toma şi este convins că va ajunge un fotbalist important al României. El l-a sfătuit şi să dea mai mult la poartă şi crede că se va vedea o schimbare în jocul FCSB-ului, atunci când şi ceilalţi jucători vor prinde încredere în Toma şi îl vor căuta pe teren:
“Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?».
Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist. Îmi pare rău că s-a blocat piciorul lui. Nu mai luam gol dacă juca el. Stai să prindă jucătorii încredere în el, să vezi cum îl vor căuta. E iute, pasează. O să fie jucător de bază. Nu pierde nicio minge”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen
Gigi Becali a anunțat că se vor realiza șapte schimbări în primul 11 al FCSB-ului, pentru confruntarea cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că marea dilemă o reprezintă Darius Olaru.
„Să vedem, dacă nu joacă, îl schimbăm după prima repriză. Dar el trebuie să îşi revină, este jucător esenţial în echipa asta. La mine la echipă nu există timp, eu am altă concepţie. Probabil că greşesc, dar nu are timp FCSB să facă experienţe. Nici dacă îl cheamă Olaru şi nici Messi. Echipa nu are timp de nimeni. Nu se sacrifică echipa pentru jucător, jucătorul se sacrifică pentru echipă. Asta e filosofia.
Dacă Chiricheş e bine, va juca cu unu. Baba mi-a plăcut mult aseară. Lixandru nu poate, îl protejăm, nu poate să joace la 3 zile. Mai e Olaru, să decidă ei când joacă, în prima sau a doua repriză. Cisotti, Bîrligea şi David Miculescu. Şi dacă e bine fizic, joacă Şut, cu siguranţă. Şi Radunovic şi Creţu