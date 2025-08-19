Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc - Antena Sport

Home | Fotbal | Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc

Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc

Publicat: 19 august 2025, 11:53

Comentarii
Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc

Carlo Ancelotti şi Vinicius/ Profimedia

Carlo Ancelotti, selecţionerul echipei de fotbal a Braziliei, nu l-a convocat pe atacantul Vinicius Jr (Real Madridd) pentru meciul din deplasare contra Boliviei, prevăzut pe 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vini Jr nu se află pe lista preliminară a lotului echipei Canarinha pentru ultimele două etape din preliminariile Cupei Mondiale, care a fost trimisă în acest weekend la FIFA şi la cluburile de fotbal şi, prin urmare, nu va fi eligibil. Turneul final de anul viitor se va vedea live în Universul Antena.

Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei

Atacantul lui Real Madrid ispăşeşte o suspendare de un meci pentru acumularea a două cartonaşe galbene, aşa că ştia deja că va lipsi de la următorul meci al Braziliei, cu Chile, pe Maracana, din 4 septembrie.

Vini Jr putea fi convocat pentru meciul din Bolivia, din ultima etapă a preliminariilor sud-americane, care se va juca pe 9 septembrie la El Alto, dar Ancelotti a decis să-l menajeze.

Lista preliminară a lotului include nume precum Neymar şi doi jucători de la Real Madrid, Rodrygo şi Eder Militao, care au lipsit de la primele meciuri ale lui Ancelotti ca selecţioner, în iunie, din cauza accidentărilor.

Reclamă
Reclamă

Ancelotti va anunţa lotul final pe 25 august, în cadrul unei conferinţe de presă la sediul Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) din Rio de Janeiro.

Brazilia s-a calificat deja la Cupa Mondială din 2026, în timp ce Chile este eliminată, iar Bolivia se află pe locul opt în clasament, cu 17 puncte, la unul în spatele Venezuelei, care ocupă un loc de play-off.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
11:37
Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv
11:28
Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei. Noul star al lui Real Madrid, convocat şi el
11:15
Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen – FCSB. Câţi fani ai campioanei vor fi prezenţi în Scoţia
10:39
Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: “Am curaj să fac pariu”
10:32
Jannik Sinner, anunţ despre participarea la US Open după ce s-a retras în finala de la Cincinnati
10:03
“Nu voi înceta niciodată să-i mulţumesc”. Noua “perlă” a lui Inter, laude pentru Cristi Chivu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”