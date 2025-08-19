Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei. Motivul din spatele deciziei şoc - Antena Sport

Carlo Ancelotti, selecţionerul echipei de fotbal a Braziliei, nu l-a convocat pe atacantul Vinicius Jr (Real Madridd) pentru meciul din deplasare contra Boliviei, prevăzut pe 9 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Vini Jr nu se află pe lista preliminară a lotului echipei Canarinha pentru ultimele două etape din preliminariile Cupei Mondiale, care a fost trimisă în acest weekend la FIFA şi la cluburile de fotbal şi, prin urmare, nu va fi eligibil. Turneul final de anul viitor se va vedea live în Universul Antena.

Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţionala Braziliei

Atacantul lui Real Madrid ispăşeşte o suspendare de un meci pentru acumularea a două cartonaşe galbene, aşa că ştia deja că va lipsi de la următorul meci al Braziliei, cu Chile, pe Maracana, din 4 septembrie.

Vini Jr putea fi convocat pentru meciul din Bolivia, din ultima etapă a preliminariilor sud-americane, care se va juca pe 9 septembrie la El Alto, dar Ancelotti a decis să-l menajeze.

Lista preliminară a lotului include nume precum Neymar şi doi jucători de la Real Madrid, Rodrygo şi Eder Militao, care au lipsit de la primele meciuri ale lui Ancelotti ca selecţioner, în iunie, din cauza accidentărilor.