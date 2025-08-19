Dueluri interesante în play-off-ul Cupei României. Cum arată tabloul după tragerea la sorți - Antena Sport

Casa Fotbalului a găzduit în această după-amiază tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României, iar tabloul oferă câteva dueluri extrem de interesante. Partidele vor căpăta și o intensitate mai mare, ținând cont că intră în scenă și opt echipe din Liga 1.
Printre cele mai tari meciuri se numără cel dintre Corvinul și Farul, respectiv dintre câștigătoarea cupei de acum doi ani și formația antrenată de Ianis Zicu.
S-a tras la sorți play-off-ul Cupei României
Ultima fază a competiției FRF înainte de intrarea în grupe este reprezentată de play-off, unde sunt angrenate inclusiv echipe din Liga 1. Din primul eșalon al fotbalului românesc s-au aflat pe listă Farul, Csikszereda, Petrolul, UTA, FC Botoșani, Metaloglobus, Unirea Slobozia și FC Argeș.
Prin prisma prezențelor formațiilor din Liga 1, s-au conturat câteva dueluri extrem de interesante după tragerea la sorți. Corvinul Hunedoara va da peste Farul Constanța, Steaua o va întâlni pe UTA Arad, Poli Iași pe Petrolul sau SSU Poli Timișoara pe Dinamo. Meciurile din play-off se vor disputa într-o singură manșă, toate urmând să se joace pe data de 27 august.
Partidele din faza grupelor a Cupei României vor începe să se dispute abia din luna octombrie.
Tabloul complet din play-off-ul Cupei României, potrivit frf.ro.
- ACS FC Corvinul – Farul Constanța
- FC Voluntari – AFK Csikszereda
- Politehnica Iași – ACS Petrolul 52
- Steaua București – UTA Arad
- CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
- AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
- Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
- Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
- CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
- Sporting Liești – CS Afumați
- Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
- Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
