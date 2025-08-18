„Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet - Antena Sport

CFR Cluj a eliminat-o pe Lugano din Europa League, „dublă” după care Dan Petrescu a rămas fascinat de echipa elvețiană.

„Eu cred că Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi 100% campioană. Valoarea lor e mult mai mare decât a noastră”, declara antrenorul CFR-ului, imediat după calificarea norocoasă.

Lugano s-a prăbușit: eliminată și din Cupă, de o echipă de liga a treia

Doar că Lugano s-a prăbușit total în ultimele săptămâni. Elvețienii au ieșit deja din Europa, după ce au fost zdrobiți de Celje, din Slovenia, în turul trei preliminar din Conference League. 4-7 la general, inclusiv un 0-5 pe propriul teren, în fața unei echipe care a încheiat sezonul trecut pe locul patru în campionatul sloven!

Și asta nu e tot. În weekend, Lugano a fost eliminată și din Cupa Elveției, în chiar primul tur al competiției. Trupa lui Mattia Croci-Torti a cedat, scor 2-3, în fața lui SC Cham, o grupare de liga a treia.

Joel Ris, în minutul 90+3, a înscris pentru echipa de divizie inferioară, locul 6 din 18 în stagiunea trecută. Lugano a suferit oricum tot meciul, reușind să egaleze la doi tot în prelungiri, printr-un penalty transformat de Anto Grgić, în minutul 90+1.