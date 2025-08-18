„Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet - Antena Sport

CFR Cluj a eliminat-o pe Lugano din Europa League, „dublă” după care Dan Petrescu a rămas fascinat de echipa elvețiană.
„Eu cred că Lugano în campionatul românesc nu ar avea adversar, ar fi 100% campioană. Valoarea lor e mult mai mare decât a noastră”, declara antrenorul CFR-ului, imediat după calificarea norocoasă.
Lugano s-a prăbușit: eliminată și din Cupă, de o echipă de liga a treia
Doar că Lugano s-a prăbușit total în ultimele săptămâni. Elvețienii au ieșit deja din Europa, după ce au fost zdrobiți de Celje, din Slovenia, în turul trei preliminar din Conference League. 4-7 la general, inclusiv un 0-5 pe propriul teren, în fața unei echipe care a încheiat sezonul trecut pe locul patru în campionatul sloven!
Și asta nu e tot. În weekend, Lugano a fost eliminată și din Cupa Elveției, în chiar primul tur al competiției. Trupa lui Mattia Croci-Torti a cedat, scor 2-3, în fața lui SC Cham, o grupare de liga a treia.
Joel Ris, în minutul 90+3, a înscris pentru echipa de divizie inferioară, locul 6 din 18 în stagiunea trecută. Lugano a suferit oricum tot meciul, reușind să egaleze la doi tot în prelungiri, printr-un penalty transformat de Anto Grgić, în minutul 90+1.
Nu e nici măcar 1 septembrie și gruparea lăudată intens de Dan Petrescu a ratat deja două obiective. Mai mult, nu o duce bine nici în campionatul Elveției, unde are o victorie și două eșecuri în primele trei runde. Inclusiv o înfrângere la scor, 0-4 cu Sion.
„Început dezastruos!” Lugano, criticată în presa elvețiană
Lugano a fost criticată dur în presa locală din cauza startului fals. „Lugano a avut un început dezastruos în noul an. Echipa lui Mattia Croci-Torti nu a reușit să se califice în Europa League împotriva lui CFR Cluj. De asemenea, a pornit cu stângul în Super League. Mai întâi o înfrângere pe teren propriu împotriva nou-promovatei Thun, apoi un 0-4 la Sion. Lugano este deja în modul criză”, a scris publicația blue News.
„Următorul meci al lui Lugano va fi abia pe 30 august. Echipa va avea, cu siguranță, nevoie de timp, deoarece sunt multe probleme de rezolvat”, au adăugat jurnaliștii elvețieni.