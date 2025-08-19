Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55) - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă azi pentru sferturile de la Europe Smash 2025. Românii se vor duela cu perechea formată din Wong Chung Ting/Doo Hoi Kem, din Taiwan, de la ora 21:55.
Partida Szocs/Ionescu – Wong/Doo va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 21:55.
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au obţinut o victorie clară în primul tur de la Europe Smash 2025. Românii s-au impus cu 3-0 în confruntarea cu suedezii Elias Ranefur/Filippa Bergand.
În optimi, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu vor înfrunta a treia pereche favorită de pe tabloul de dublu mixt de la Europe Smash.
Dacă vor reuşi să treacă de Wong Chung Ting/Doo Hoi Kem, Szocs şi Ionescu se vor duela în sferturi cu învingătorii duelului Pang Koen/Zeng Jian – Manush Shan/Diya Chitale.
Tot astăzi, de la ora 20:10, Adina Diaconu va disputa primul meci de pe tabloul de dublu feminin. Alături de Maria Xiao, românca va înfrunta perechea formată din Natalia Bujor/Tatiana Kukulkova.
Luni, la Europe Smash 2025, Bernadette Szocs a obţinut o victorie cu 3-1 în duelul cu Charlotte Lutz. Românca s-a calificat astfel în turul doi al competiţiei de simplu, unde o va înfrunta pe Sabine Winter. Meciul se va disputa miercuri, zi în care Bernie va avea meci şi pe tabloul de dublu feminin, alături de Eliza Samara.