Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55) - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55)

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55)

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55)

Publicat: 19 august 2025, 12:36

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55)

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu/ Profimedia

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă azi pentru sferturile de la Europe Smash 2025. Românii se vor duela cu perechea formată din Wong Chung Ting/Doo Hoi Kem, din Taiwan, de la ora 21:55.

Partida Szocs/Ionescu – Wong/Doo va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 21:55.

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu luptă pentru sferturile de la Europe Smash, la dublu mixt LIVE VIDEO (21:55)

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au obţinut o victorie clară în primul tur de la Europe Smash 2025. Românii s-au impus cu 3-0 în confruntarea cu suedezii Elias Ranefur/Filippa Bergand.

În optimi, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu vor înfrunta a treia pereche favorită de pe tabloul de dublu mixt de la Europe Smash.

Dacă vor reuşi să treacă de Wong Chung Ting/Doo Hoi Kem, Szocs şi Ionescu se vor duela în sferturi cu învingătorii duelului Pang Koen/Zeng Jian – Manush Shan/Diya Chitale.

Tot astăzi, de la ora 20:10, Adina Diaconu va disputa primul meci de pe tabloul de dublu feminin. Alături de Maria Xiao, românca va înfrunta perechea formată din Natalia Bujor/Tatiana Kukulkova.

Luni, la Europe Smash 2025, Bernadette Szocs a obţinut o victorie cu 3-1 în duelul cu Charlotte Lutz. Românca s-a calificat astfel în turul doi al competiţiei de simplu, unde o va înfrunta pe Sabine Winter. Meciul se va disputa miercuri, zi în care Bernie va avea meci şi pe tabloul de dublu feminin, alături de Eliza Samara.

