Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei! Victorie cu emoţii pe terenul lui Stuttgart. Luis Diaz, gol la debut - Antena Sport

Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei pentru a 12-a oară. Echipa lui Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Stuttgart, chiar pe terenul deţinătoarei Cupei Germaniei.
Harry Kane a marcat încă din minutul 18, în timp ce Luis Diaz, noul jucător al bavarezilor, a dus scorul la 2-0 în minutul 77. Replica celor de la Stuttgart a venit mult prea târziu, în minutul 90+3, prin Leweling, dar Stuttgart nu a mai putut face nimic.
Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane. Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Diaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.
Luis Diaz, transferat de Bayern Munchen
Luis Diaz, 28 ani, de la Liverpool, a semnat un contract pe patru ani, până în vara lui 2029, cu Bayern Munchen, a anunţat, miercuri, campioana Germaniei, citată de agenţiile internaţionale de presă.
“Sunt foarte fericit, înseamnă mult pentru mine să ajung la unul dintre cele mai mari cluburi din lume”, a declarat într-un comunicat Luis Diaz, campion al Angliei cu Liverpool în mai.
Potrivit presei engleze şi germane, suma de transfer este de circa 75 de milioane de euro (inclusiv bonusuri), ceea ce face din el al treilea cel mai scump transfer perfectat de Bayern, după atacantul englez Harry Kane (95 de milioane de euro, în vara anului 2023) şi fundaşul francez Lucas Hernandez (80 de milioane în vara anului 2019).