Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei! Victorie cu emoţii pe terenul lui Stuttgart. Luis Diaz, gol la debut - Antena Sport

Luis Diaz, după ce a marcat primul gol la Bayern

Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei pentru a 12-a oară. Echipa lui Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Stuttgart, chiar pe terenul deţinătoarei Cupei Germaniei.

Harry Kane a marcat încă din minutul 18, în timp ce Luis Diaz, noul jucător al bavarezilor, a dus scorul la 2-0 în minutul 77. Replica celor de la Stuttgart a venit mult prea târziu, în minutul 90+3, prin Leweling, dar Stuttgart nu a mai putut face nimic.

Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei

Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1.

Pe MHP Arena, în faţa fanilor de la Stuttgart, Bayern a deschis scorul în minutul 18, prin golgeterul Harry Kane. Bavarezii au marcat al doilea gol în minutul 77, prin Luis Diaz, din pasa lui Gnabry, iar golul lui Leweling, din minutul 90+3, nu a fost decât premiul de consolare pentru VfB Stuttgart.

