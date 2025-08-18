Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Publicat: 18 august 2025, 17:39

Comentarii
Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Florinel Coman, în Liga Campionilor Asiei / Profimedia Images

Florinel Coman va pleca de la Al Gharafa. Internaţionalul român nu a fost nici în lot la primul meci al formaţiei saudite din noul sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al Gharafa a învins-o cu 4-2 pe Umm Salal, după ce a fost condusă cu 2-0. Joselu, din penalty, Al Ganehi, Gunnarsson şi Seydou Sano au marcat pentru Al Gharafa. Pentru oaspeţi au înscris Antonio Mance şi Oussama Tannane.

Florinel Coman ar urma să fie împrumutat la o altă echipă din Qatar

Potrivit digisport.ro, Florinel Coman va fi împrumutat de Al Gharafa la o altă echipă din Qatar. Cotat de site-ul transfermarkt.com la 5 milioane de euro, Florinel Coman mai are contract cu Al Gharafa până în vara lui 2027.

Coman a fost împrumutat sezonul trecut la Cagliari, dar echipa din Serie A a decis să nu îl transfere definitiv. Coman a debutat cu gol la Cagliari, reuşind o execuţie splendidă în meciul câştigat de formaţia lui cu Parma, cu 2-1. Ulterior internaţionalul român a evoluat în alte 8 partide din Serie A, nereuşind niciun alt gol şi niciun assist.

Gigi Becali încă nu a primit banii de pe transferul lui Coman la Al Gharafa. Suma de transfer a fost de 5.25 de milioane de euro, dar Becali ar urma să primească, pe lângă această sumă, şi o penalitate de 1 milion de euro, potrivit contractului, la care s-ar adăuga şi dobânzi. Litigiul se judecă la FIFA.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a vorbit, recent, despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Chiar dacă ar vrea ca Florinel Coman să se întoarcă la echipa lui, Becali l-a sfătuit pe Coman să mai stea în Golf şi să mai adune câteva milioane din salarii.

Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate. 

«Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață». Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri. Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. Eu te iau, îți dau 600-700 de mii. Îți dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar ei nu dau! Și atunci să-și vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani și după să vină la mine încă doi ani”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Observator
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
17:13
Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat “Briliantul”
17:04
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august
16:56
Nota primită de Denis Drăguş după ce a jucat 75 de minute în meciul dramatic cu Beşiktaş
16:46
Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon
16:31
Andrei Nicolescu a venit cu noi detalii despre situația lui Stipe Perica: “Suntem frustrați toți”
16:30
Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”