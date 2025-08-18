Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Florinel Coman va pleca de la Al Gharafa. Internaţionalul român nu a fost nici în lot la primul meci al formaţiei saudite din noul sezon.
Al Gharafa a învins-o cu 4-2 pe Umm Salal, după ce a fost condusă cu 2-0. Joselu, din penalty, Al Ganehi, Gunnarsson şi Seydou Sano au marcat pentru Al Gharafa. Pentru oaspeţi au înscris Antonio Mance şi Oussama Tannane.
Florinel Coman ar urma să fie împrumutat la o altă echipă din Qatar
Potrivit digisport.ro, Florinel Coman va fi împrumutat de Al Gharafa la o altă echipă din Qatar. Cotat de site-ul transfermarkt.com la 5 milioane de euro, Florinel Coman mai are contract cu Al Gharafa până în vara lui 2027.
Coman a fost împrumutat sezonul trecut la Cagliari, dar echipa din Serie A a decis să nu îl transfere definitiv. Coman a debutat cu gol la Cagliari, reuşind o execuţie splendidă în meciul câştigat de formaţia lui cu Parma, cu 2-1. Ulterior internaţionalul român a evoluat în alte 8 partide din Serie A, nereuşind niciun alt gol şi niciun assist.
Gigi Becali încă nu a primit banii de pe transferul lui Coman la Al Gharafa. Suma de transfer a fost de 5.25 de milioane de euro, dar Becali ar urma să primească, pe lângă această sumă, şi o penalitate de 1 milion de euro, potrivit contractului, la care s-ar adăuga şi dobânzi. Litigiul se judecă la FIFA.
Gigi Becali a vorbit, recent, despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Chiar dacă ar vrea ca Florinel Coman să se întoarcă la echipa lui, Becali l-a sfătuit pe Coman să mai stea în Golf şi să mai adune câteva milioane din salarii.
„Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate.
«Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață». Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri. Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. Eu te iau, îți dau 600-700 de mii. Îți dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar ei nu dau! Și atunci să-și vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani și după să vină la mine încă doi ani”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro