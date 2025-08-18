Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: "Pentru mine, e numărul 1" - Antena Sport

Gabi Torje a spus cine este atacantul care l-a impresionat în acest start de sezon din Liga 1.
Este vorba de Steven Nsimba (29 de ani), care a venit în această vară la Universitatea Craiova. Nsimba are 4 goluri şi un assist în cele 4 partide în care a evoluat în Liga 1 pentru Universitatea Craiova. A marcat un gol şi în Conference League, în returul cu Spartak Trnava.
Gabi Torje: “Nsimba e atacantul numărul 1 din Liga 1”
„Pentru mine, Nsimba e numărul unu, lăsând la o parte că Al-Hamlawi are mai multe goluri date!
Dar, ca și calități, și ceea ce arată în teren, Nsimba mi se pare că e cel mai bun dintre toți trei (n.r. Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba și Antoine Baroan)”, a declarat Gabi Torje pentru digisport.ro.
Steven Nsimba este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro. El a semnat cu Universitatea Craiova până în vara lui 2027.
Mihai Rotaru l-a adus în acest mercato ca jucător liber de contract de la formaţia franceză Aubagne. Nsimba a făcut junioratul în Franţa, evoluând până acum doar la echipe din diviziile inferioare franceze. Sezonul trecut, la Aubagne, echipă din a treia ligă franceză, Nsimba a jucat 33 de meciuri, în care a reuşit 15 goluri şi a dat 6 assist-uri.
Craiova a reuşit o campanie de transferuri foarte interesantă. După plecarea lui Alex Mitriţă în China, Rotaru a adus mai mulţi jucători cu impact imediat: Romanchuk, Al-Hamlawi şi Nsimba.