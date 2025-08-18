Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: "Pentru mine, e numărul 1" - Antena Sport

Gabi Torje a spus cine este atacantul care l-a impresionat în acest start de sezon din Liga 1.

Este vorba de Steven Nsimba (29 de ani), care a venit în această vară la Universitatea Craiova. Nsimba are 4 goluri şi un assist în cele 4 partide în care a evoluat în Liga 1 pentru Universitatea Craiova. A marcat un gol şi în Conference League, în returul cu Spartak Trnava.

Gabi Torje: “Nsimba e atacantul numărul 1 din Liga 1”

„Pentru mine, Nsimba e numărul unu, lăsând la o parte că Al-Hamlawi are mai multe goluri date!

Dar, ca și calități, și ceea ce arată în teren, Nsimba mi se pare că e cel mai bun dintre toți trei (n.r. Assad Al-Hamlawi, Steven Nsimba și Antoine Baroan)”, a declarat Gabi Torje pentru digisport.ro.

Steven Nsimba este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro. El a semnat cu Universitatea Craiova până în vara lui 2027.