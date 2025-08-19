Simona Halep, devansată într-un top remarcabil în care se afla pe locul 3. Doar surorile Williams erau în față - Antena Sport

Simona Halep este de departe una dintre cele mai mari sportive pe care le-a oferit România de-a lungul timpului, chestiune demonstrată de rezultatele înregistrate de contănțeancă. Titlurile din teren ale lui “Simo” s-au văzut în mod evident și în câștigurile pe care ea le-a încasat din punct de vedere financiar, fiind una dintre tenismenele cu cele mai mari încasări all-time strict din sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Halep se afla pe locul 3 în ierarhia acestor încasări, în urmă cu puțin timp a fost devansată de Iga Swiatek.

Simona Halep a coborât un loc în clasamentul câștigurilor din tenis

Retrasă din “sportul alb”, Simona Halep a câștigat de-a lungul anilor 40,2 milioane de dolari, mai exact 40,236,618. Până la finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati de azi noapte, românca era pe locul al treilea în clasamentul câștigurilor, în spatele Serenei Williams (94,8 milioane) și a lui Venus Williams (42,6 mil. dolari).

După triumful lui Iga Swiatek în fața lui Jasmine Paolini, poloneza a depășit-o pe Halep în ierarhia câștigurilor și a ajuns la 40,5 milioane de dolari, mai exact 40,596,773, potrivit wtatennis.com. Sextupla câștigătoare de Grand Slam se apropie de Venus Williams cu această ocazie și implicit de titlul jucătoarei active cu cele mai mari încasări.

Aflată în prezent pe locul al patrulea în acest top, Halep va fi probabil depășită și de Aryna Sabalenka, în prezent pe locul 8, cu încasări de 37,1 milioane de dolari. Deși este o diferență de trei milioane între cele două sportive, câștigurile din tenis care au ajuns la alt nivel i-ar putea face bielorusei treaba mult mai ușoară.