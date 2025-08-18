Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: "N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: "N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta"

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta”

Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta”

Publicat: 18 august 2025, 0:04

Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Campioana a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, după ce Elvir Koljic a reuşit o “dublă”.

Gigi Becali i-a “distrus” pe Florin Tănase şi pe Darius Olaru, după derby-ul cu marea rivală. Patronul de la FCSB a fost extrem de nemulţumit de evoluţia celor doi titulari, mărturisind că acesta a fost motivul pentru care Olaru a fost schimbat la pauză.

Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid

De cealaltă parte, Florin Tănase a fost schimbat în minutul 70, în locul lui fiind trimis în teren Malcom Edjouma. Patronul de la FCSB a dezvăluit că a dat ordin, după remiza cu Rapid, ca decarul echipei sale să nu mai execute loviturile libere.

“Mi-a plăcut toată echipa, singurul care nu mi-a plăcut, Tănase, era 2-0, era superioritate, voia să dea lob pentru Bîrligea, când erau doi jucători liberi în benzi. Bă, Tănase, ţine mingea. Ce jucăm aici, filozofie…nu mi-a plăcut lovitura liberă.

Am dat ordin, l-am sunat pe Pintilii, niciodată să nu mai bată Tănase. El bate pe jos, în batjocură, când avem jucători care să dea cu capul. Şi de ce a cerut schimbare, e iar o întrebare. De ce ceri schimbare? Îl voi întreba dacă mai are de gând să joace fotbal sau se face om de afaceri. E prietenul meu, dar joacă fotbal! Nu floricele, nu dai lob! Era Cisotti în stânga.

(N.r. Despre Olaru) N-a contat, a pierdut toate mingile. Dacă pierzi toate duelurile…mai bine să joace în a doua repriză. A făcut o greşeală, a pierdut o minge.

Olaru trebuie să-şi revină, e jucătorul nostru principal, dacă vrem să facem ceva în Europa, e greu fără el”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a criticat pe Istvan Kovacs, după remiza înregistrată în meciul de pe Arena Naţională, cu Rapid. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, asta după ce campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul partidei.

Primul gol marcat de Elvir Koljic a fost unul de pus în ramă. Atacantul din Bosnia a înscris cu călcâiul, din interiorul careului. Cu toate acestea, Gigi Becali este de părerer că fostul atacant al Universităţii Craiova l-a faultat pe Siyabonga Ngezana:

“A fost ghinion, bine, poţi să spui greşeală, dar omul a jucat extraordinar 90 de minute, a făcut o greşeală. Nu sunt supărat, dar azi Târnovanu putea mai mult să facă. Asta e, aşa a fost să fie.

(N.r. Despre faza primului gol) E fault, dacă-l împinge. Îi găsesc vină lui Kovacs, dacă nu lui, VAR-ului. El n-are niciun fel de intenţie la început. Aşa se joacă fotbalul, împingi şi după dai în minge? Trebuia să intervină, eu aşa cred”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

