Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: "N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Campioana a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, după ce Elvir Koljic a reuşit o “dublă”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali i-a “distrus” pe Florin Tănase şi pe Darius Olaru, după derby-ul cu marea rivală. Patronul de la FCSB a fost extrem de nemulţumit de evoluţia celor doi titulari, mărturisind că acesta a fost motivul pentru care Olaru a fost schimbat la pauză.

Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid

De cealaltă parte, Florin Tănase a fost schimbat în minutul 70, în locul lui fiind trimis în teren Malcom Edjouma. Patronul de la FCSB a dezvăluit că a dat ordin, după remiza cu Rapid, ca decarul echipei sale să nu mai execute loviturile libere.

“Mi-a plăcut toată echipa, singurul care nu mi-a plăcut, Tănase, era 2-0, era superioritate, voia să dea lob pentru Bîrligea, când erau doi jucători liberi în benzi. Bă, Tănase, ţine mingea. Ce jucăm aici, filozofie…nu mi-a plăcut lovitura liberă.

Am dat ordin, l-am sunat pe Pintilii, niciodată să nu mai bată Tănase. El bate pe jos, în batjocură, când avem jucători care să dea cu capul. Şi de ce a cerut schimbare, e iar o întrebare. De ce ceri schimbare? Îl voi întreba dacă mai are de gând să joace fotbal sau se face om de afaceri. E prietenul meu, dar joacă fotbal! Nu floricele, nu dai lob! Era Cisotti în stânga.