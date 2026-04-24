Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | A jucat doar trei meciuri în acest sezon și este propus Germaniei pentru Campionatul Mondial 2026: „O motivație în plus”

A jucat doar trei meciuri în acest sezon și este propus Germaniei pentru Campionatul Mondial 2026: „O motivație în plus”

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 17:20

Comentarii
Tim Kleindienst, la Borussia Monchendladbach/ Profimedia

Indisponibilitatea pe termen lung a lui Tim Kleindienst (30 de ani) din cauza unei accidentări nu constitutie o piedică în ceea ce priveşte şansele sale de a prinde lotul Germaniei pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, a declarat antrenorul formaţiei Borussia Moenchengladbach, Eugen Polanski.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Polanski a adăugat că ţine legătura cu Federaţia Germană de Fotbal (DFB) în privinţa situaţiei lui Tim Kleindienst.

  Campionatul Mondial 2026 e live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Tim Kleindienst poate fi convocat în lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial 2026

Ştiu câteva persoane din stafful naţionalei. Am discutat deja puţin despre posibilităţile respective şi despre care ar putea fi posibilul rol al lui Tim”, a spus antrenorul Borussiei Moenchengladbach.

În cele din urmă, depinde de antrenorul echipei naţionale, iar Tim este cel care trebuie să demonstreze, dar el este cel care ar putea să ne ajute. Este foarte benefic pentru noi la club şi pentru mine ca antrenor că situaţia este aşa cum este, iar Tim, după părerea mea, are motive întemeiate să fie încrezător’‘, a adăugat Polanski.

Tim Kleindienst are şanse bune să devină un nume constant în echipa naţională a Germaniei, dar operaţiile la genunchi din mai şi decembrie au oprit evoluţia sa.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, el a jucat doar trei meciuri pentru Gladbach. Echipa aşteaptă ca el să revină pentru penultimul meci al sezonului, împotriva celor de la Augsburg, sau în ultimul meci, cu Hoffenheim.

‘Evaluarea mea este că şi dacă această Cupă Mondială nu ar fi avut loc, el tot ar fi fost la fel de concentrat să revină la echipă cât mai repede cu putinţă. Dar acest lucru îi dă cu siguranţă o motivaţie în plus”, a mai explicat antrenorul Borussiei Moenchengladbach.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Citește și
Cele mai citite
