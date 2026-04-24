A jucat doar trei meciuri în acest sezon și este propus Germaniei pentru Campionatul Mondial 2026: „O motivație în plus”

Indisponibilitatea pe termen lung a lui Tim Kleindienst (30 de ani) din cauza unei accidentări nu constitutie o piedică în ceea ce priveşte şansele sale de a prinde lotul Germaniei pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, a declarat antrenorul formaţiei Borussia Moenchengladbach, Eugen Polanski.

Polanski a adăugat că ţine legătura cu Federaţia Germană de Fotbal (DFB) în privinţa situaţiei lui Tim Kleindienst.

Tim Kleindienst poate fi convocat în lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial 2026

”Ştiu câteva persoane din stafful naţionalei. Am discutat deja puţin despre posibilităţile respective şi despre care ar putea fi posibilul rol al lui Tim”, a spus antrenorul Borussiei Moenchengladbach.

”În cele din urmă, depinde de antrenorul echipei naţionale, iar Tim este cel care trebuie să demonstreze, dar el este cel care ar putea să ne ajute. Este foarte benefic pentru noi la club şi pentru mine ca antrenor că situaţia este aşa cum este, iar Tim, după părerea mea, are motive întemeiate să fie încrezător’‘, a adăugat Polanski.

Tim Kleindienst are şanse bune să devină un nume constant în echipa naţională a Germaniei, dar operaţiile la genunchi din mai şi decembrie au oprit evoluţia sa.