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Gică Hagi şi-a ales favorita la Campionatul Mondial: “Sper să câştige, arată foarte bine”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iunie 2026, 22:17

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Gică Hagi şi-a ales favorita la Campionatul Mondial: Sper să câştige, arată foarte bine

Gică Hagi, după evenimentul organizat de Galatasaray în România / AntenaSport

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Selecţionerul României, Gică Hagi (61 de ani), şi-a ales favorita la Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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Fost jucător în Spania, la Real Madrid şi Barcelona, “Regele” speră ca reprezentativa antrenată de Luis de la Fuente (64 de ani) să se impună la Mondial.

Gică Hagi speră ca Spania să câştige Campionatul Mondial

“(n.r: Mâine seară începe Campionatul Mondial. La ce vă aşteptaţi?) Sper ca Spania să câştige. (n.r: E favorita dumneavoastră) Da, da.

(n.r: Alte favorite?) Vom vedea. Fotbalul e fotbal, n-avem cum să anticipăm lucrurile. Nu poţi să vorbeşti înainte. Îmi place cum arată Spania, ca echipă, cum joacă. Poate nu au cei mai valoroşi jucători, dar arată foarte bine.

(n.r: Pare că Spania e echipa care s-a acomodat cel mai bine în Statele Unite) Nu ştiu, vom vedea. Fotbalul e imprevizibil. Să aşteptăm şi să vedem.

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(n.r: Aşteptaţi şi luna septembrie, să înceapă meciurile oficiale ale naţionalei?) Mai avem până atunci. Important e că am trecut cu bine peste astea două meciuri. Avem de muncă în astea 3 luni, să muncim mult, să fim inspiraţi în alegerile pe care o să le facem. Obiectivul e să atacăm locul 1 (n.r: în grupa de Nations League)”, a declarat Gică Hagi, după evenimentul organizat de Galatasaray în România, la care a fost prezent şi Răzvan Lucescu.

Gică Hagi, despre momentul pregătit de turci în memoria lui Mircea Lucescu: “E normal, respect total”

“A fost frumos. Important e că am făcut performanţe acolo. Normal că au rămas amintiri frumoase. Unde câştigi, unde devii câştigător lumea apreciază.

În seara asta m-am simţit bine, mă duc acasă liniştit.

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(n.r: Cum vi s-a părut momentul dedicat lui nea Mircea Lucescu?) La fel, am făcut treabă cu toţii acolo şi e normal să îl respecte. Asta se arată (n.r: respectul) faţă de nea Mircea, care a făcut lucruri foarte frumoase în Turcia, nu numai la Galatasaray. Respect total, e normal.

(n.r: Visul turcilor este de a-l avea pe Ianis la Galata) Altă întrebare.

(n.r: Cu Răzvan Lucescu ce aţi discutat? Îl vedeţi să rămână la PAOK în continuare?) Am discutat câteva lucruri, de fotbal, dar atâta tot”, a spus Gică Hagi, după eveniment.

 

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