Gică Hagi şi-a ales favorita la Campionatul Mondial: “Sper să câştige, arată foarte bine”

Selecţionerul României, Gică Hagi (61 de ani), şi-a ales favorita la Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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Fost jucător în Spania, la Real Madrid şi Barcelona, “Regele” speră ca reprezentativa antrenată de Luis de la Fuente (64 de ani) să se impună la Mondial.

Gică Hagi speră ca Spania să câştige Campionatul Mondial

“(n.r: Mâine seară începe Campionatul Mondial. La ce vă aşteptaţi?) Sper ca Spania să câştige. (n.r: E favorita dumneavoastră) Da, da.

(n.r: Alte favorite?) Vom vedea. Fotbalul e fotbal, n-avem cum să anticipăm lucrurile. Nu poţi să vorbeşti înainte. Îmi place cum arată Spania, ca echipă, cum joacă. Poate nu au cei mai valoroşi jucători, dar arată foarte bine.

(n.r: Pare că Spania e echipa care s-a acomodat cel mai bine în Statele Unite) Nu ştiu, vom vedea. Fotbalul e imprevizibil. Să aşteptăm şi să vedem.