Adrian Mutu a spus-o direct, după Franţa – Spania 0-2: “Principala favorită la titlu”! Remarcaţii “Briliantului”

Adrian Mutu (47 de ani) o consideră pe Spania principala favorită la titlul mondial, după ce naţionala lui Luis de la Fuente a “distrus” Franţa în prima semifinală de la FIFA World Cup. Franţa – Spania 0-2 a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Mutu i-a remarcat în mod special pe Rodri şi Fabian Ruiz. Totodată, i-au plăcut Cucurella şi Yamal.

Reacţiile lui Adrian Mutu şi Bogdan Stelea, după ce Franţa a dezamăgit în prima semifinală de la Mondial

“Spania a meritat pe deplin victoria. Din momentul ăsta, pentru mine, e favorita principală pentru titlul mondial.

Spania a câştigat ca echipă, s-a văzut jocul colectiv. Mi-au plăcut foarte mult Rodri, Fabian Ruiz, Cucurella, Yamal.

Franţa a prins un meci slab. Nu a ştiut să îi desfacă (n.r: pe spanioli), să joace un altfel de fotbal decât cel pe care spaniolii îl ştiau. Spania a părut o echipă mai matură decât Franţa, care e o echipă plină de individualităţi, dar care nu a jucat ca o echipă.