L’Equipe, verdict dur după ce Franţa a fost eliminată: “Sufocată în toate compartimentele!”

Presa din Hexagon a reacţionat imediat după ce Franţa a ratat prezenţa pentru a treia oară consecutiv în finala Cupei Mondiale. Spania s-a impus cu 2-0, iar jurnaliştii de la L’équipe dau un verdict dur şi sincer: echipa pregătită de Didier Deschamps nu a avut vreo şansă!

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“Echipa Franței a pierdut în mod logic semifinala Cupei Mondiale (0-2) în fața unei impresionante echipe a Spaniei, care i-a învins din nou pe „Les Bleus”, după succesul de la EURO 2024”, au sris francezii de la L’équipe.

Totodată, jurnaliştii scriu că Franţa a părăsit Mondialul exact într-o zi specială pentru ţară: ziua naţională!

“În această zi de 14 iulie, ziua națională a Franței, momentul lor de glorie nu a venit. Naționala Franței nu va disputa a treia finală consecutivă de Cupă Mondială. După un turneu în care nu avusese parte de un adversar cu adevărat dificil, echipa pregătită de Didier Deschamps a primit vineri, la Arlington, o adevărată lecție de fotbal din partea Spaniei. Scorul de 0-2 a lăsat impresia, surprinzătoare și chiar stânjenitoare pe alocuri, că în fața controlului total exercitat de spanioli nu a existat niciodată cu adevărat un meci echilibrat”, a mai scris cei de la L’équipe.