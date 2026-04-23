Alcaraz pariază pe Spania la Campionatul Mondial: „Am mare încredere” Ce spune despre Lamine Yamal

Spania este marea favorită la câștigarea Campionatului Mondial din acest an, după ce a cucerit ultima ediție a Campionatului European. Și la casele de pariuri are cota cea mai mică. Iar locul 2 din clasamentul ATP, Carlos Alcaraz, este convins că Spania poate obține al doilea titlu mondial din istoria sa, în această vară.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Alcaraz pariază pe Spania
Spania se află în grupa H la Campionatul Mondial, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Insulele Capului Verde.
„Sunt super entuziasmat. Am foarte multă încredere. Spun mereu că avem o echipă tânără. Și deja au arătat că nu le pasă de presiune sau de ce spune lumea. Nu vreau să merg până acolo încât să spun <<vor câștiga>>, nici pe departe. Dar am încredere în fiecare jucător. Am încredere în națională. Cred că vom face o figură foarte bună la Cupa Mondială” a spus Alcaraz în cadrul podcastului Iguales.
Alcaraz a vorbit și despre starul naționalei Spaniei, Lamine Yamal, care nu crede că ar fi reușit să intre în echipa Spaniei care câștiga titlul mondial în 2010. A explicat motivul.
„Nu cred că ar fi titular. Dar asta pentru că experiența ar conta mai mult decât calitățile lui ca jucător. Cred că experiența ar cântări mult mai greu decât talentul și abilitățile lui. Ar fi prima schimbare? Asta cu siguranță” a mai spus Alcaraz.
