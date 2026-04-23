Alcaraz pariază pe Spania la Campionatul Mondial: „Am mare încredere” Ce spune despre Lamine Yamal

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 18:28

Alcaraz pariază pe Spania la Campionatul Mondial: Am mare încredere” Ce spune despre Lamine Yamal

Alcaraz

Spania este marea favorită la câștigarea Campionatului Mondial din acest an, după ce a cucerit ultima ediție a Campionatului European. Și la casele de pariuri are cota cea mai mică. Iar locul 2 din clasamentul ATP, Carlos Alcaraz, este convins că Spania poate obține al doilea titlu mondial din istoria sa, în această vară.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Alcaraz pariază pe Spania

Spania se află în grupa H la Campionatul Mondial, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Insulele Capului Verde.

„Sunt super entuziasmat. Am foarte multă încredere. Spun mereu că avem o echipă tânără. Și deja au arătat că nu le pasă de presiune sau de ce spune lumea. Nu vreau să merg până acolo încât să spun <<vor câștiga>>, nici pe departe. Dar am încredere în fiecare jucător. Am încredere în națională. Cred că vom face o figură foarte bună la Cupa Mondială” a spus Alcaraz în cadrul podcastului Iguales.

Alcaraz a vorbit și despre starul naționalei Spaniei, Lamine Yamal, care nu crede că ar fi reușit să intre în echipa Spaniei care câștiga titlul mondial în 2010. A explicat motivul.

„Nu cred că ar fi titular. Dar asta pentru că experiența ar conta mai mult decât calitățile lui ca jucător. Cred că experiența ar cântări mult mai greu decât talentul și abilitățile lui. Ar fi prima schimbare? Asta cu siguranță” a mai spus Alcaraz.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii sunt datori! Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională!”
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii sunt datori! Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională!”
20:26

Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu Nadal, Sinner şi Bellingham la Madrid
20:09

Dezvăluire incredibilă despre antrenamentele lui Max Verstappen: „Nu oricine ar fi supraviețuit!”
19:54

Juventus vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor! Fotbalistul cu 6 titluri în Premier League, așteptat la Torino
19:49

David Popovici, răspuns de mare campion! Nu se grăbeşte să doboare un nou record: “Ştiu că o să îl bat la un moment dat”
19:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în semifinalele Cupa României. Pușcaș, titular în premieră. Echipele de start
18:54

David Popovici, aur şi la 200m liber! A doua medalie obţinută la Campionatele Naţionale de la Otopeni 2026
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”