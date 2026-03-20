Au apărut tricourile pentru Mondialul din 2026 și sunt „nebunie” curată! Retro Spania și colorata Curaçao, din altă lume

Cu mai puțin de trei luni înaintea startului Campionatului Mondial, firmele de echipament sportiv încep să facă publice tricourile selecționatelor participante. Adidas, Nike și Puma se întrec în modele, iar rezultatele sunt extrem de spectaculoase.

Spania și Curaçao „fură” toate privirile!

De pildă, echipamentul numărul doi (de deplasare) al Spaniei este o veritabilă bijuterie. Tricoul ibericilor, gândit precum o pagină veche de carte, are o alură extrem de retro și vechiul semn Adidas, care nu a mai fost folosit de la Mondialul din 1990. E conceput special ca să absoarbă transpirația și să reziste la temperaturi ridicate.

Un alt tricou splendid, făcut tot de Adidas, este cel al echipei naționale din Curaçao, debutantă la Campionatul Mondial. Echipamentul celor din Caraibe este o referință la clădirile extrem de viu colorate din capitala țării, Willemstad.

Nici Nike nu a stat degeaba. Tricourile Norvegiei pentru turneul din SUA, Mexic și Canada sunt, la rândul lor, foarte reușite. La fel și cele ale Angliei și Canada, concepute tot de designerii celor de la Nike.

Totodată, și cei de la Puma, care îmbracă naționalele africane de la Mondial, și-au publicat creațiile. Brandul german a dezvăluit și echipamentul secund al echipei Portugaliei, care are ca motiv oceanul și valurile.