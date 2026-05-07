Cristiano Ronaldo, un nou gol în Arabia Saudită! E tot mai aproape de borna 1.000!

Cristiano Ronaldo a înscris un nou gol, cel cu numărul 971, în campionatul din Arabia Saudită! Al Nassr a învins-o cu 4-2, în deplasare, pe Al Shabab şi e tot mai aproape de titlu.
Ronaldo a marcat în minutul 75, la scorul de 2-1 pentru Al Nassr. S-au mai marcat două goluri după reuşita lui Ronaldo. Joao Felix a reuşit un hattrick.
Cristiano Ronaldo a marcat din nou în Arabia Saudită! Borna 1.000, tot mai aproape pentru starul portughez
- World Cup 2026 se vede în exclusivitate în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Cristiano Ronaldo e în mare formă înainte de Mondialul din această vară, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Colegii lui din naţionala Portugaliei au transmis că vor face tot ce ţine de ei pentru ca Ronaldo să devină şi campion mondial. Este singurul trofeu uriaş care îi lipseşte.
“Să reuşim să câştigăm această ultimă Cupă Mondială cu Cristiano Ronaldo ar fi ceva extraordinar“, i-a spus Bruno Fernandes lui Wayne Rooney într-o relatare a BBC.
“Sper că putem să facem ca acest lucru să devină realitate, nu doar pentru Portugalia, dar şi pentru tot ceea ce Cristiano a dat fotbalului şi lumii“, a spus căpitanul lui Manchester United.
Ronaldo, considerat unul dintre cei mai mari jucători care nu au câştigat Cupa Mondială, este deţinătorul recordului de goluri marcate pentru o echipă naţională, cu 143 de reuşite. Câştigător de cinci ori al Balonului de Aur, Ronaldo a făcut parte din echipa care a câştigat EURO 2016 şi care a ridicat de două ori trofeul Ligii Naţiunilor.
Meciul de deschidere al Portugaliei în Grupa K este la 17 iunie împotriva RD Congo, urmat apoi de meciul cu Uzbekistan la 23 iunie, ambele meciuri având loc la Houston. Ultima partidă din grupă e programată contra Columbiei, pe 27 iunie, la Miami.
CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 971ST CAREER GOAL
This guy is insane pic.twitter.com/Q02VNoAnOM
— Gift Nyiko Ngobeni (@NgobeniGiftN) May 7, 2026
- Adio, Panini! FIFA a făcut un anunț uriaș! Ce se întâmplă cu albumele cu stickere, începute în 1970
- Shakira anunță melodia oficială pentru Campionatul Mondial! „Dai Dai” va răsuna toată vara
- Cel mai tare clip pe care îl vei vedea azi. Timothee Chalamet îi recrutează pe Belingham și Lamine Yamal pentru un meci istoric
- Singura echipă eliminată din grupe la Mondial fără să piardă: semi-profesioniștii care au încurcat Italia
- Scandal uriaş în Mexic! Se lasă cu excluderi din “El Tri”, înainte de Campionatul Mondial 2026