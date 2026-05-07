Cristiano Ronaldo, un nou gol în Arabia Saudită! E tot mai aproape de borna 1.000!

Cristiano Ronaldo după un gol marcat pentru Al Nassr / Profimedia Images

Cristiano Ronaldo a înscris un nou gol, cel cu numărul 971, în campionatul din Arabia Saudită! Al Nassr a învins-o cu 4-2, în deplasare, pe Al Shabab şi e tot mai aproape de titlu.

Ronaldo a marcat în minutul 75, la scorul de 2-1 pentru Al Nassr. S-au mai marcat două goluri după reuşita lui Ronaldo. Joao Felix a reuşit un hattrick.

Colegii lui din naţionala Portugaliei au transmis că vor face tot ce ţine de ei pentru ca Ronaldo să devină şi campion mondial. Este singurul trofeu uriaş care îi lipseşte.

“Să reuşim să câştigăm această ultimă Cupă Mondială cu Cristiano Ronaldo ar fi ceva extraordinar“, i-a spus Bruno Fernandes lui Wayne Rooney într-o relatare a BBC.