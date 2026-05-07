Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, un nou gol în Arabia Saudită! E tot mai aproape de borna 1.000!
VIDEO

Cristiano Ronaldo, un nou gol în Arabia Saudită! E tot mai aproape de borna 1.000!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 23:10

Comentarii
Cristiano Ronaldo, un nou gol în Arabia Saudită! E tot mai aproape de borna 1.000!

Cristiano Ronaldo după un gol marcat pentru Al Nassr / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristiano Ronaldo a înscris un nou gol, cel cu numărul 971, în campionatul din Arabia Saudită! Al Nassr a învins-o cu 4-2, în deplasare, pe Al Shabab şi e tot mai aproape de titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo a marcat în minutul 75, la scorul de 2-1 pentru Al Nassr. S-au mai marcat două goluri după reuşita lui Ronaldo. Joao Felix a reuşit un hattrick.

Cristiano Ronaldo a marcat din nou în Arabia Saudită! Borna 1.000, tot mai aproape pentru starul portughez

  • World Cup 2026 se vede în exclusivitate în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Cristiano Ronaldo e în mare formă înainte de Mondialul din această vară, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Colegii lui din naţionala Portugaliei au transmis că vor face tot ce ţine de ei pentru ca Ronaldo să devină şi campion mondial. Este singurul trofeu uriaş care îi lipseşte.

Să reuşim să câştigăm această ultimă Cupă Mondială cu Cristiano Ronaldo ar fi ceva extraordinar“, i-a spus Bruno Fernandes lui Wayne Rooney într-o relatare a BBC.

Reclamă
Reclamă

Sper că putem să facem ca acest lucru să devină realitate, nu doar pentru Portugalia, dar şi pentru tot ceea ce Cristiano a dat fotbalului şi lumii“, a spus căpitanul lui Manchester United.

Ronaldo, considerat unul dintre cei mai mari jucători care nu au câştigat Cupa Mondială, este deţinătorul recordului de goluri marcate pentru o echipă naţională, cu 143 de reuşite. Câştigător de cinci ori al Balonului de Aur, Ronaldo a făcut parte din echipa care a câştigat EURO 2016 şi care a ridicat de două ori trofeul Ligii Naţiunilor.

Meciul de deschidere al Portugaliei în Grupa K este la 17 iunie împotriva RD Congo, urmat apoi de meciul cu Uzbekistan la 23 iunie, ambele meciuri având loc la Houston. Ultima partidă din grupă e programată contra Columbiei, pe 27 iunie, la Miami.

Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratisPremieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Reclamă

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Observator
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Fiul lui Ion Alecsandrescu, interviu emoționant la 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni: „Are poza cu trofeul pe piatra de mormânt”
Fanatik.ro
Fiul lui Ion Alecsandrescu, interviu emoționant la 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni: „Are poza cu trofeul pe piatra de mormânt”
23:56

Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu va lupta pentru trofeu la Leipzig
23:56

Aston Villa – Freiburg e finala Europa League! Cele două au revenit incredibil după înfrângeri în tur
23:55

Inegalabil! Unay Emery, pentru a șasea oară în finala Europa League! Câte trofee are
23:47

Motivul pentru care Tudorel Stoica nu regretă că nu a fost pe teren la finala Cupei Campionilor din 1986!
23:30

Adio, Panini! FIFA a făcut un anunț uriaș! Ce se întâmplă cu albumele cu stickere, începute în 1970
23:27

“Am rămas uimit” Surpriza pe care a avut-o Gabi Balint la sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de la cucerirea CCE
Vezi toate știrile
1 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 2 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 3 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 4 O nouă bătaie între titularii lui Real Madrid! Unul dintre jucători a ajuns la spital, iar clubul a intervenit! 5 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni 6 Anunţ şoc în Germania! Fostul câştigător de Champions League se retrage la 30 de ani
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1