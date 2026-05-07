Singura echipă eliminată din grupe la Mondial fără să piardă: semi-profesioniștii care au încurcat Italia

În cei 96 de ani de istorie ai Cupei Mondiale, o singură dată s-a întâmplat ca o echipă să termine faza grupelor neînvinsă, dar să fie eliminată. În 2010, la ediția din Africa de Sud, Noua Zeelandă, considerată una dintre cele mai slabe naționale de la acel Mondial, nu a pierdut niciun meci într-o grupă cu Italia, Slovacia și Paraguay. Mai mult, „All Whites” au rămas singura echipă neînvinsă în turneu.
O echipă semi-profesionistă, calificată după un baraj cu Bahrain
Calificată la Mondialul sud-african după un baraj strâns cu Bahrain, Noua Zeelandă a venit la turneu cu mulți jucători semi-profesioniști, care evoluau în campionate modeste. Unii jucau în campionatul intern, alții în Australia sau în ligile inferioare din Anglia. În lot s-a aflat și veteranul Simon Elliott, care nici măcar nu avea echipă.
Singurii fotbaliști cât de cât cunoscuți pentru publicul larg erau atacantul Chris Killen, de la Middlesbrough, căpitanul Ryan Nelsen, legitimat la Blackburn, și tânăra speranță Winston Reid, pe atunci la Midtjylland, în Danemarca. Pe bancă stătea localnicul Ricki Herbert, care participase la Cupa Mondială și ca jucător, în 1982, la prima prezență la un turneu final a Noii Zeelande.
Două egaluri uriașe, cu Slovacia și Italia
În primul meci din grupa F, „All Whites” au salvat o remiză cu Slovacia în prelungirile meciului. Winston Reid, în minutul 90+3, a trimis cu capul în plasa porții apărate de Ján Mucha. Selecționerul Ricki Herbert a „explodat” de bucurie. „Suntem foarte, foarte mândri. E cel mai bun rezultat din istoria noastră”, a jubilat el, la conferința de presă.
Cinci zile mai târziu, Noua Zeelandă avea să obțină un rezultat și mai glorios. Atacantul Shane Smeltz a deschis scorul în fața Italiei, chiar în startul meciului jucat la Nelspruit. Squadra a egalat după jumătate de oră, printr-un penalty transformat de Iaquinta, după care a dominat categoric. Însă „All Whites” nu doar că au rezistat, dar spre final, puștiul Chris Wood, pe atunci în vârstă de 18 ani, a fost foarte aproape să aducă victoria. S-a terminat egal, 1-1, iar Noua Zeelandă visa cu ochii deschiși.
Încă un egal, în meciul decisiv: „Trebuie să mă ciupesc”
În ultimul meci, cu Paraguay, „All Whites” aveau nevoie de victorie pentru a trece în optimi sau de un egal cu multe goluri, în caz că Italia ar fi remizat cu Slovacia. A ieșit, din păcate pentru Noua Zeelandă, un 0-0, la capătul unui meci tern, cu puține ocazii, în care primul corner s-a consemnat abia în minutul 62. Chiar și așa, performanța băieților lui Ricki Herbert a fost fantastică.
„Trebuie să mă ciupesc ca să-mi revin. Nu vom mai trece neînvinși printr-un alt Mondial. Mulți spuneau că nici nu trebuie să fim aici, că suntem amatori, că nu suntem destul de buni”, a concluzionat, la final, selecționerul Noii Zeelande.
• La Campionatul Mondial de la vară, Noua Zeelandă va juca în grupa G, cu Iran, Egipt și Belgia.
• În 2010, Noua Zeelandă a fost singura echipă neînvinsă din turneu. Campioana mondială, Spania, a pierdut în grupe cu Elveția.
