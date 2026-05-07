Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Singura echipă eliminată din grupe la Mondial fără să piardă: semi-profesioniștii care au încurcat Italia

Singura echipă eliminată din grupe la Mondial fără să piardă: semi-profesioniștii care au încurcat Italia

Ionuţ Axinescu Publicat: 7 mai 2026, 15:11

Comentarii
Singura echipă eliminată din grupe la Mondial fără să piardă: semi-profesioniștii care au încurcat Italia

Noua Zeelandă / FIFA

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

În cei 96 de ani de istorie ai Cupei Mondiale, o singură dată s-a întâmplat ca o echipă să termine faza grupelor neînvinsă, dar să fie eliminată. În 2010, la ediția din Africa de Sud, Noua Zeelandă, considerată una dintre cele mai slabe naționale de la acel Mondial, nu a pierdut niciun meci într-o grupă cu Italia, Slovacia și Paraguay. Mai mult, „All Whites” au rămas singura echipă neînvinsă în turneu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O echipă semi-profesionistă, calificată după un baraj cu Bahrain

Calificată la Mondialul sud-african după un baraj strâns cu Bahrain, Noua Zeelandă a venit la turneu cu mulți jucători semi-profesioniști, care evoluau în campionate modeste. Unii jucau în campionatul intern, alții în Australia sau în ligile inferioare din Anglia. În lot s-a aflat și veteranul Simon Elliott, care nici măcar nu avea echipă.

Singurii fotbaliști cât de cât cunoscuți pentru publicul larg erau atacantul Chris Killen, de la Middlesbrough, căpitanul Ryan Nelsen, legitimat la Blackburn, și tânăra speranță Winston Reid, pe atunci la Midtjylland, în Danemarca. Pe bancă stătea localnicul Ricki Herbert, care participase la Cupa Mondială și ca jucător, în 1982, la prima prezență la un turneu final a Noii Zeelande.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Două egaluri uriașe, cu Slovacia și Italia

În primul meci din grupa F, „All Whites” au salvat o remiză cu Slovacia în prelungirile meciului. Winston Reid, în minutul 90+3, a trimis cu capul în plasa porții apărate de Ján Mucha. Selecționerul Ricki Herbert a „explodat” de bucurie. „Suntem foarte, foarte mândri. E cel mai bun rezultat din istoria noastră”, a jubilat el, la conferința de presă.

Reclamă
Reclamă

Cinci zile mai târziu, Noua Zeelandă avea să obțină un rezultat și mai glorios. Atacantul Shane Smeltz a deschis scorul în fața Italiei, chiar în startul meciului jucat la Nelspruit. Squadra a egalat după jumătate de oră, printr-un penalty transformat de Iaquinta, după care a dominat categoric. Însă „All Whites” nu doar că au rezistat, dar spre final, puștiul Chris Wood, pe atunci în vârstă de 18 ani, a fost foarte aproape să aducă victoria. S-a terminat egal, 1-1, iar Noua Zeelandă visa cu ochii deschiși.

Încă un egal, în meciul decisiv: „Trebuie să mă ciupesc”

În ultimul meci, cu Paraguay, „All Whites” aveau nevoie de victorie pentru a trece în optimi sau de un egal cu multe goluri, în caz că Italia ar fi remizat cu Slovacia. A ieșit, din păcate pentru Noua Zeelandă, un 0-0, la capătul unui meci tern, cu puține ocazii, în care primul corner s-a consemnat abia în minutul 62. Chiar și așa, performanța băieților lui Ricki Herbert a fost fantastică.

Calcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritarCalcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritar
Reclamă

„Trebuie să mă ciupesc ca să-mi revin. Nu vom mai trece neînvinși printr-un alt Mondial. Mulți spuneau că nici nu trebuie să fim aici, că suntem amatori, că nu suntem destul de buni”, a concluzionat, la final, selecționerul Noii Zeelande.

• La Campionatul Mondial de la vară, Noua Zeelandă va juca în grupa G, cu Iran, Egipt și Belgia.
• În 2010, Noua Zeelandă a fost singura echipă neînvinsă din turneu. Campioana mondială, Spania, a pierdut în grupe cu Elveția.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Observator
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
Fanatik.ro
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
18:15

Decizia radicală a fanilor lui Dinamo după scandalul declanşat de noua stemă a “câinilor”!
18:00

Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului
17:58

Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
17:43

Fotbalistul lui Real Madrid, gata să ia o decizie radicală! Ia în calcul retragerea la vârsta de 30 de ani
17:37

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 mai
17:17

Crystal Palace – Șahtior și Strasbourg – Rayo LIVE TEXT (22:00). Andrei Rațiu, la un pas de prima finală europeană
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB