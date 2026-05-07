Singura echipă eliminată din grupe la Mondial fără să piardă: semi-profesioniștii care au încurcat Italia

În cei 96 de ani de istorie ai Cupei Mondiale, o singură dată s-a întâmplat ca o echipă să termine faza grupelor neînvinsă, dar să fie eliminată. În 2010, la ediția din Africa de Sud, Noua Zeelandă, considerată una dintre cele mai slabe naționale de la acel Mondial, nu a pierdut niciun meci într-o grupă cu Italia, Slovacia și Paraguay. Mai mult, „All Whites” au rămas singura echipă neînvinsă în turneu.

O echipă semi-profesionistă, calificată după un baraj cu Bahrain

Calificată la Mondialul sud-african după un baraj strâns cu Bahrain, Noua Zeelandă a venit la turneu cu mulți jucători semi-profesioniști, care evoluau în campionate modeste. Unii jucau în campionatul intern, alții în Australia sau în ligile inferioare din Anglia. În lot s-a aflat și veteranul Simon Elliott, care nici măcar nu avea echipă.

Singurii fotbaliști cât de cât cunoscuți pentru publicul larg erau atacantul Chris Killen, de la Middlesbrough, căpitanul Ryan Nelsen, legitimat la Blackburn, și tânăra speranță Winston Reid, pe atunci la Midtjylland, în Danemarca. Pe bancă stătea localnicul Ricki Herbert, care participase la Cupa Mondială și ca jucător, în 1982, la prima prezență la un turneu final a Noii Zeelande.

Două egaluri uriașe, cu Slovacia și Italia

În primul meci din grupa F, „All Whites” au salvat o remiză cu Slovacia în prelungirile meciului. Winston Reid, în minutul 90+3, a trimis cu capul în plasa porții apărate de Ján Mucha. Selecționerul Ricki Herbert a „explodat” de bucurie. „Suntem foarte, foarte mândri. E cel mai bun rezultat din istoria noastră”, a jubilat el, la conferința de presă.