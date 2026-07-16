„Au cedat sub presiune!” Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina: „Devastator!”

Presa din Anglia a venit cu o reacție după meciul Anglia – Argentina 1-2. Jurnaliștii britanici nu au avut milă de elevii lui Thomas Tuchel la finalul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Englezii au dat prima lovitură a partidei și au condus până în minutul 85. Fanii Albionului au avut astfel speranța că Anglia va ajunge într-o finală de Mondial, după o pauză de 60 de ani.

Ce a scris presa din Anglia după 1-2 cu Argentina

Totuși, 2 goluri venite în minutele 85 și 90+2 au spulberat visele englezilor. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au trimis Argentina lui Messi în a 2-a finală consecutivă.

După meci, jurnaliștii englezi au remarcat faptul că Anglia a cedat, din nou, sub presiune și că rezultatul înregistrat la Atlanta a fost unul „devastator”.

„Devastator, pur și simplu devastator.