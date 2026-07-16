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„Au cedat sub presiune!” Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina: „Devastator!”

Alex Ioniță Publicat: 16 iulie 2026, 0:17

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Au cedat sub presiune!” Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina: Devastator!”

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Presa din Anglia a venit cu o reacție după meciul Anglia – Argentina 1-2. Jurnaliștii britanici nu au avut milă de elevii lui Thomas Tuchel la finalul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Englezii au dat prima lovitură a partidei și au condus până în minutul 85. Fanii Albionului au avut astfel speranța că Anglia va ajunge într-o finală de Mondial, după o pauză de 60 de ani.

Ce a scris presa din Anglia după 1-2 cu Argentina

Totuși, 2 goluri venite în minutele 85 și 90+2 au spulberat visele englezilor. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au trimis Argentina lui Messi în a 2-a finală consecutivă.

După meci, jurnaliștii englezi au remarcat faptul că Anglia a cedat, din nou, sub presiune și că rezultatul înregistrat la Atlanta a fost unul „devastator”.

„Devastator, pur și simplu devastator.

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La fel ca în 1990 și 2018, Anglia s-a prăbușit din nou în semifinalele unei Cupe Mondiale. Nu va exista o nouă glorie ca cea din 1966; așteptarea continuă.

În ultimele minute am auzit expresii precum „au clacat” sau „au dat-o în bară” rostite de mulți. În rândul suporterilor Angliei domnește un puternic sentiment de furie și frustrare după această prestație.

Jucătorii erau la un pas de finala de duminică. După primul gol, părea că au avut și puțin noroc și că, în sfârșit, venise momentul lor.

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Dar nu. În cele din urmă au cedat sub presiune. Pur și simplu, o lovitură cruntă”, a notat publicația Daily Mail.

Anglia – Argentina 1-2

Meciul Anglia – Argentina s-a încheiat cu scorul de 1-2. Partida a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Anglia a dat prima lovitură a partidei în minutul 55. Rogers a centrat excelent în care, iar Gordon l-a învins pe Dibu Martinez.

Argentina a reușit însă o remontada de senzație. Enzo Fernandez a fost cel care a restabilit egalitatea în minutul 85, cu un șut excelent de la distanță. Mai apoi, în minutul 90+2, Lautaro Martinez a completat remontada și a trimis Argentina în finala Campionatului Mondial, acolo unde se va duela cu Spania.

Argentina se află astfel la a 2-a finală consecutivă de Mondial și are ocazia de a-și apăra trofeul cucerit în 2022.

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