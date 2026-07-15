Presa din Anglia a răbufnit imediat după startul meciului Anglia – Argentina: „Lipsit de respect!”

Duelul dintre Anglia şi Argentina, din semifinalele Cupei Mondiale 2026, de la Atlanta, a adus tensiune încă de dinainte ca arbitrul să fluiere startul confruntării.
Concret, la imnuri, mai întâi s-a cântat „God save the King” şi acesta a fost primul moment în care sud-americanii şi-au arătat colţii contra englezilor.
Englezii au luat foc după startul partidei dintre Anglia şi Argentina
Cei de la The Sun au remarcat cum suporterii Argentinei au huiduit imnul Angliei şi chiar au început să scandeze împotriva rivalilor lor. Sud-americanii au cântat un slogan simplu, care într-o variantă diferită, se aude şi pe stadioanele din România.
„Cine nu sare este englez” s-a auzit din piepturile suporterilor din Argentina, în ceea ce s-a dorit a fi o ironie cât şi o jignire pentru europeni. Ziariştii britanici au scris imediat după cele întâmplate cum că situaţia a fost „dezgustătoare”, citând din reacţiile internauţilor.
De altfel, au fost incidente înainte de partida, însă în mod surprinzător între fanii argentinieni de la Huracan şi San Lorenzo.
Măsuri speciale de securitate înainte de Anglia – Argentina
„Personal şi resurse suplimentare sunt deja desfăşurate şi vor continua să fie alocate strategic în jurul locurilor de desfăşurare a evenimentelor (…) pentru a asigura o experienţă sigură şi plăcută pentru toată lumea”, au anunţat autorităţile marţi.
Grupuri de suporteri argentinieni din San Lorenzo, Chicago, Morón, Atlanta, Huracán şi Vélez sunt deja în Statele Unite înainte de meci şi vor fi la Atlanta la întâlnirea cu Anglia.
Cele două echipe vor reaprinde una dintre cele mai legendare rivalităţi din fotbal pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, la patruzeci de ani după infamul gol al lui Diego Maradona din „Mâna lui Dumnezeu”, care a trimis Argentina în semifinale în detrimentul Angliei.
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