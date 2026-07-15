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Şah-mat! Gordon a marcat în Anglia – Argentina după o fază simplă şi o greşeală a sud-americanilor

Mihai Alecu Publicat: 15 iulie 2026, 23:44

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Şah-mat! Gordon a marcat în Anglia – Argentina după o fază simplă şi o greşeală a sud-americanilor

Anthony Gordon a punctat în duelul dintre Anglia şi Argentina. Foto: Getty Images

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Minutul 55 al partidei dintre Anglia şi Argentina, din semifinalele Cupei Mondiale 2026, a adus un gol marcat de britanici după o fază la care apărarea sud-americanilor a fost prinsă dormind.

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Duelul de la Atlanta a avut o primă parte foarte echilibrată, în care toţi jucătorii au căutat mai degrabă să nu greşească, iar asta a dus la multe faulturi şi faze încâlcite.

Anglia a profitat de o eroare în apărarea Argentinei şi a deblocat tabela în semifinala Cupei Mondiale

Echilibrul s-a rupt în minutul 55, atunci când Morgan Rodgers a fost lansat în profunzime, iar fundaşii Argentinei au repsins în primă fază. Totuşi mingea a ajuns în cele din urmă la atacantul de la Aston Villa şi de acolo a urmat o pasă sclipitoare pentru Anthony Gordon.

Noul jucător al Barcelonei i-a luat faţa lui Nahuel Molina, fotbalistul de la Atletico Madrid, şi a deviat balonul în poartă cu latul din 6 metri. Fundaşul dreapta sud-american a avut prim-planul fazei, dar în cele din urmă a pierdut duelul cu adversarul său şi astfel a fost co-autor la golul atacantului britanic. Gordon a devenit al patrulea jucător englez care înscrie pentru britanici, după Bobby Charlton (1966), Gary Lineker (1990) şi Kieran Trippier (2018).

  • Anthony Gordon a oferit 3 pase decisive la această Cupă Mondiale, 2 în duelul cu Congo, plus un assist în victoria cu Norvegia.

Gordon a fost luat de Barcelona înainte de Cupa Mondială

Anthony Gordon a fost protagonistul unui transfer important în această vară, chiar înainte de startul Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada şi Mexic. Atacantul care a fost crescut de Everton, dar a evoluat în ultimii ani la Newcastle, a semnat cu Barcelona.

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Catalanii au plătit în schimbul său 80 de milioane de euro, sumă la care se adaugă şi bonusurile de performanţă. El urmează să-l înlocuiască la formaţia blaugrana pe Rashford, cel care se întoarce la Manchester United.

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