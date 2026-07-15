Jucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk

Un nou moment controversat s-a petrecut înainte de startul meciului dintre Universitatea Craiova și Vitebsk, din preliminariile Champions League. Jucătorii antrenați de Felipe Coelho au arătat că sunt uniți pentru colegul lor, Oleksandr Romanchuk.

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Înainte de startul duelului, jucătorii celor două formații s-au adunat pentru o poză de grup. Cele două echipe au refuzat însă să își strângă mâinile, așa cum se obișnuiește înainte de startul unei partide.

Jucătorii de la Universitatea Craiova au arătat că sunt uniți pentru Romanchuk

Gestul are o legătură directă cu războiul de la granițele României. Belarusul, țara din care vine Vitebsk, a susținut Rusia în cadrul conflictului cu Ucraina, oltenii au ales să nu își salute adversarii, având în vedere că Romanchuk este ucrainean.

De asemenea, fanii Universității Craiova au afișat, în tribune, un steag al Ucrainei cu mesajul: „Opriți războiul”, dar și un tricou galben, similar cu cel al naționalei din Ucraina, cu numele lui Romanchuk.

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