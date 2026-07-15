Jucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk

Un nou moment controversat s-a petrecut înainte de startul meciului dintre Universitatea Craiova și Vitebsk, din preliminariile Champions League. Jucătorii antrenați de Felipe Coelho au arătat că sunt uniți pentru colegul lor, Oleksandr Romanchuk.
Înainte de startul duelului, jucătorii celor două formații s-au adunat pentru o poză de grup. Cele două echipe au refuzat însă să își strângă mâinile, așa cum se obișnuiește înainte de startul unei partide.
Jucătorii de la Universitatea Craiova au arătat că sunt uniți pentru Romanchuk
Gestul are o legătură directă cu războiul de la granițele României. Belarusul, țara din care vine Vitebsk, a susținut Rusia în cadrul conflictului cu Ucraina, oltenii au ales să nu își salute adversarii, având în vedere că Romanchuk este ucrainean.
De asemenea, fanii Universității Craiova au afișat, în tribune, un steag al Ucrainei cu mesajul: „Opriți războiul”, dar și un tricou galben, similar cu cel al naționalei din Ucraina, cu numele lui Romanchuk.
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O parte din jucătorii oltenilor au recurs la un gest similar și la manșa tur a „dublei”, jucată în Ungaria. Atunci, Romanchuk, Anzor și Teles nu și-au salutat adversarii.
De menționat este faptul că gestul poate fi catalogat și drept o încălcare a protocolului UEFA. Forul european obligă toți jucătorii să se salute înainte de startul unei partide.
Gestul a devenit un simbol în ultimii ani, prin care sportivii aleg să protesteze împotriva agresiunii ruse din Ucraina.
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