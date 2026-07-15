Home | Fotbal | Liga Campionilor | Jucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk
Foto

Jucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk

Publicat: 15 iulie 2026, 21:06

Comentarii
Jucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk
galerie foto Galerie (3)

FOTO: AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Un nou moment controversat s-a petrecut înainte de startul meciului dintre Universitatea Craiova și Vitebsk, din preliminariile Champions League. Jucătorii antrenați de Felipe Coelho au arătat că sunt uniți pentru colegul lor, Oleksandr Romanchuk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de startul duelului, jucătorii celor două formații s-au adunat pentru o poză de grup. Cele două echipe au refuzat însă să își strângă mâinile, așa cum se obișnuiește înainte de startul unei partide.

Jucătorii de la Universitatea Craiova au arătat că sunt uniți pentru Romanchuk

Gestul are o legătură directă cu războiul de la granițele României. Belarusul, țara din care vine Vitebsk, a susținut Rusia în cadrul conflictului cu Ucraina, oltenii au ales să nu își salute adversarii, având în vedere că Romanchuk este ucrainean.

De asemenea, fanii Universității Craiova au afișat, în tribune, un steag al Ucrainei cu mesajul: „Opriți războiul”, dar și un tricou galben, similar cu cel al naționalei din Ucraina, cu numele lui Romanchuk.

VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Reclamă
Reclamă

O parte din jucătorii oltenilor au recurs la un gest similar și la manșa tur a „dublei”, jucată în Ungaria. Atunci, Romanchuk, Anzor și Teles nu și-au salutat adversarii.

De menționat este faptul că gestul poate fi catalogat și drept o încălcare a protocolului UEFA. Forul european obligă toți jucătorii să se salute înainte de startul unei partide.

Gestul a devenit un simbol în ultimii ani, prin care sportivii aleg să protesteze împotriva agresiunii ruse din Ucraina.

Un bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accidentUn bărbat a făcut infarct la volan, sub privirile soţiei, în drum spre fiica sa implicată într-un accident
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Observator
Cea mai dorită facultate din România în 2026. 10 elevi se bat pe un loc la admitere
Fostul antrenor de la FCSB nu vrea să mai audă de fotbalul românesc: „Trebuie să fii tânăr, ieftin și ascultător”
Fanatik.ro
Fostul antrenor de la FCSB nu vrea să mai audă de fotbalul românesc: „Trebuie să fii tânăr, ieftin și ascultător”
20:59

VideoJurnal Antena Sport | A fost carnaval în toată regula după victoria magică a spaniolilor
20:48

VideoJurnal Antena Sport | Ce atmosferă minunată a fost în Piaţa Antena World Cup, la duelul dintre Spania şi Franţa
20:42

Anglia – Argentina LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Semifinală „de foc” la Campionatul Mondial, Echipele
20:39

VideoJurnal Antena Sport | Bergodi se roagă să nu ajungă la penalty-uri în returul cu Dinamo Kiev
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de ani
20:28

LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Vitebsk 0-0, ACUM, în turul 1 al Ligii Campionilor. Mora e aproape de gol!
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 3 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 4 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: „E realitatea” 5 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru „Les Bleus” de ziua lor 6 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători
Citește și