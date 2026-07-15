„Dacă spun asta, o să par plângăcios pentru că am pierdut!” Reacția lui Deschamps după înfrângerea cu Spania

Marea favorită la câștigarea titlului mondial, atât înainte de startul turneului, cât și înainte de semifinala contra Spaniei, Franța, nu a reușit să arate mai nimic la Dallas și a pierdut cu 2-0.
Franța a avut doar 3 șuturi pe poarta lui Unai Simon, iar două dintre ele au venit în prelungiri! Franța a încheiat meciul cu un xG de doar 0,31.
Deschamps își face mea culpa
Deschamps nu a reușit să ducă Franța în a treia finală de Mondial consecutivă. Motivul? Evoluția mult sub așteptări, spune Deschamps, cel care va sta pe banca Franței pentru ultima dată la finala mică de sâmbătă.
„Arbitrul? Dacă voi spune ceva, o să par un plângăcios pentru că am pierdut. Dar eu vă întreb dacă arbitrul este la nivelul necesar pentru a conduce o semifinală? A fost faza penalty-ului, dar nu doar despre asta e vorba. A fost încă un episod adăugat peste altele. Nu am nimic cu arbitrul din această seară, dar puneți-vă singuri întrebarea.
Există multă dezamăgire. Jucătorii sunt devastați. Aveam speranțe mari, dar trebuie să fim realiști. Sigur, cealaltă echipă a fost bine pregătită, însă vina este în primul rând a noastră.
Este arbitrul la nivelul necesar pentru a conduce o semifinală de Cupă Mondială? Motivul principal pentru care am pierdut este, desigur, că nu am fost chiar la cel mai bun nivel. Am fost mai puțin periculoși și am făcut greșeli.
Trebuie să acceptăm asta. Acesta este fotbalul la cel mai înalt nivel. Vom juca în finala mică. Nu voi șterge totul cu buretele, dar în acest meci Spania a fost pur și simplu peste noi” a spus Deschamps după meci.
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