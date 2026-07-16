Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026! Când şi unde are loc duelul dintre Lamine Yamal şi Lionel Messi

Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026! Când şi unde are loc duelul dintre Lamine Yamal şi Lionel Messi

Alex Masgras Publicat: 16 iulie 2026, 0:15

Comentarii
Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026! Când şi unde are loc duelul dintre Lamine Yamal şi Lionel Messi

Lamine Yamal şi Lionel Messi / Colaj Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania – Argentina este marea finală a Cupei Mondiale 2026! Pe 19 iulie, la New York/New Jersey, cele două campioane continentale din Europa, respectiv America de Sud, se vor întâlni în ultimul act pentru trofeul suprem din fotbal duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a ajuns în finală după ce a trecut în semifinale de Franţa, în timp ce Argentina a reuşit o nouă remontadă în semifinala cu Anglia şi va lupta pentru a-şi apăra titlul cucerit în 2022.

  • Marea finală dintre Spania şi Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026

Spania este deţinătoarea titlului european, după ce s-a impus în 2024 în faţa Angliei, în timp ce Argentina a câştigat Copa America în acelaşi an, după o finală împotriva Columbiei.

Spania şi Argentina ar fi trebuit să se întâlnească în luna martie, în Qatar, pentru Finalissima. Acest duel trebuia să le pună faţă în faţă pe cele două campioane continentale, dar meciul a fost anulat din cauza războiului din Orient.

Reclamă
Reclamă

Dacă Spania a câştigat o singură dată titlul mondial, în 2010, Argentina şi-a trecut în cont trofeul suprem din fotbal de trei ori, în 1978, 1986 şi 2022.

Marea finală va avea loc pe MetLife Stadium, arena de lângă New York de 82.000 de locuri. Stadionul nu este deloc străin de fotbal, fiind arena care a organizat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, dar şi finale de Copa America.

1.000 de români au ieşit ilegal la pensie mai devreme. Au plătit chiar şi 10.000 de euro1.000 de români au ieşit ilegal la pensie mai devreme. Au plătit chiar şi 10.000 de euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
Observator
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni
Fanatik.ro
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni
0:58 16 iul.

Patru concluzii după Anglia – Argentina 1-2: Taxele, moartea și it’s not coming home
0:57 16 iul.

Mesajul „scandalos” afişat de jucătorii Argentinei după victoria cu Anglia
0:45 16 iul.

Wayne Rooney l-a făcut praf pe Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2! Ce a putut spune despre schimbări
0:34 16 iul.

Iker Casillas a reacţionat dur după victoria Argentinei cu Anglia: „Abordare laşă”
0:17 16 iul.

„Au cedat sub presiune!” Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina: „Devastator!”
0:05 16 iul.

VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă
Vezi toate știrile
1 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 2 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 3 Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…” 4 Fotbalistul de la FCSB e gata de plecare: „Nu vreau să fac scandal!” 5 FotoJucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk 6 „Dacă spun asta, o să par plângăcios pentru că am pierdut!” Reacția lui Deschamps după înfrângerea cu Spania
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!