Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026! Când şi unde are loc duelul dintre Lamine Yamal şi Lionel Messi

Spania – Argentina este marea finală a Cupei Mondiale 2026! Pe 19 iulie, la New York/New Jersey, cele două campioane continentale din Europa, respectiv America de Sud, se vor întâlni în ultimul act pentru trofeul suprem din fotbal duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Spania a ajuns în finală după ce a trecut în semifinale de Franţa, în timp ce Argentina a reuşit o nouă remontadă în semifinala cu Anglia şi va lupta pentru a-şi apăra titlul cucerit în 2022.
- Marea finală dintre Spania şi Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026
Spania este deţinătoarea titlului european, după ce s-a impus în 2024 în faţa Angliei, în timp ce Argentina a câştigat Copa America în acelaşi an, după o finală împotriva Columbiei.
Spania şi Argentina ar fi trebuit să se întâlnească în luna martie, în Qatar, pentru Finalissima. Acest duel trebuia să le pună faţă în faţă pe cele două campioane continentale, dar meciul a fost anulat din cauza războiului din Orient.
The final is set: 🇪🇸🆚🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/KNZ3lX6YLV
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
Dacă Spania a câştigat o singură dată titlul mondial, în 2010, Argentina şi-a trecut în cont trofeul suprem din fotbal de trei ori, în 1978, 1986 şi 2022.
Marea finală va avea loc pe MetLife Stadium, arena de lângă New York de 82.000 de locuri. Stadionul nu este deloc străin de fotbal, fiind arena care a organizat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, dar şi finale de Copa America.
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