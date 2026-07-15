Lionel Messi a scris o nouă pagină de istorie la Cupa Mondială! Performanţa uluitoare realizată în semifinala cu Anglia

Lionel Messi continuă să scrie istorie la Cupa Mondială, chiar şi la 39 de ani. Argentina întâlneşte Anglia în a doua semifinală a turneului final, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, câştigătoarea urmând să lupte pentru marele trofeu în finala de duminică împotriva Spaniei.

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Evident, Lionel Messi este titular şi la acest meci, iar fostul jucător de la Barcelona a păşit pe teren şi a atins o nouă bornă fabuloasă.

Lionel Messi a realizat o nouă bornă fabuloasă la Cupa Mondială

Potrivit Squawka, la 39 de ani şi 21 de zile, Lionel Messi este cel mai în vârstă jucător de câmp din istoria Cupei Mondiale care evoluează în semifinale.

Lionel Messi is the oldest outfield player to feature in a World Cup semi-final.

39 years and 21 days old. 🐐 pic.twitter.com/JyiRjpeHwP

— Squawka (@Squawka) July 15, 2026

La ediţia din acest an, Lionel Messi a fost extrem de important pentru naţionala Argentinei. Până acum în acest turneu, Messi a înscris 8 goluri şi este la egalitate cu Kylian Mbappe în topul clasamentului pentru Gheata de Aur, dar îl poate depăşi pe francezul care a fost eliminat în prima semifinală, cu Franţa. Pe lângă cele 8 goluri, Lionel Messi a mai oferit şi 2 pase decisive la acest turneu final.