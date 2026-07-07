Balogun a dat nas în nas cu selecţionerul Belgiei la finalul meciului. Ce i-a putut spune Rudi Garcia după scandalul uriaş

Folarin Balogun a fost în centrul unui scandal uriaş, înainte de SUA – Belgia 1-4, meci care a adus eliminarea americanilor încă din faza optimilor Campionatului Mondial.

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Balogun era suspendat pentru această partidă, dar a scăpat de pedeapsă după intervenţia lui Donald Trump. La finalul meciului, atacantul SUA a dezvăluit cum a trăit meciul, dar şi ce i-a transmis selecţionerul Belgiei, Rudi Garcia, cu care s-a intersectat în drum spre vestiare.

Mesajul lui Rudi Garcia pentru Folarin Balogun

“Am acceptat decizia când mi s-a acordat cartonaşul roşu. Apoi, am acceptat decizia că pot juca. Nu mai e mult de spus, în rest pe acest subiect. Orice am spune, Belgia a fost echipa mai bună azi. Să fiu sincer, tocmai i-am felicitat pe belgieni. E un joc, sunt câştigători şi pierzători. Trebuie să ştim să acceptăm aceste momente.

Rudi Garcia mi-a spus că speră că această situaţie să nu fie ţinută minte mai mult decât evoluţia fantastică pe care am avut-o la această cupă mondială. A ţinut să mă încurajeze să rămân pozitiv, să fiu mândru de ce am reuşit la acest turneu.

Sentimentul de dezamăgire e greu de exprimat în cuvinte. Trebuie să îmi adun gândurile şi, la timpul potrivit, să pot vorbi pe acest subiect”, a spus Balogun, citat de nypost.com.