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Balogun a dat nas în nas cu selecţionerul Belgiei la finalul meciului. Ce i-a putut spune Rudi Garcia după scandalul uriaş

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 8:50

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Balogun a dat nas în nas cu selecţionerul Belgiei la finalul meciului. Ce i-a putut spune Rudi Garcia după scandalul uriaş

Folarin Balogun - Getty Images

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Folarin Balogun a fost în centrul unui scandal uriaş, înainte de SUA – Belgia 1-4, meci care a adus eliminarea americanilor încă din faza optimilor Campionatului Mondial.

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Balogun era suspendat pentru această partidă, dar a scăpat de pedeapsă după intervenţia lui Donald Trump. La finalul meciului, atacantul SUA a dezvăluit cum a trăit meciul, dar şi ce i-a transmis selecţionerul Belgiei, Rudi Garcia, cu care s-a intersectat în drum spre vestiare.

Mesajul lui Rudi Garcia pentru Folarin Balogun

“Am acceptat decizia când mi s-a acordat cartonaşul roşu. Apoi, am acceptat decizia că pot juca. Nu mai e mult de spus, în rest pe acest subiect. Orice am spune, Belgia a fost echipa mai bună azi. Să fiu sincer, tocmai i-am felicitat pe belgieni. E un joc, sunt câştigători şi pierzători. Trebuie să ştim să acceptăm aceste momente.

Rudi Garcia mi-a spus că speră că această situaţie să nu fie ţinută minte mai mult decât evoluţia fantastică pe care am avut-o la această cupă mondială. A ţinut să mă încurajeze să rămân pozitiv, să fiu mândru de ce am reuşit la acest turneu.

Sentimentul de dezamăgire e greu de exprimat în cuvinte. Trebuie să îmi adun gândurile şi, la timpul potrivit, să pot vorbi pe acest subiect”, a spus Balogun, citat de nypost.com.

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Reacţia lui Pochettino

Întrebat despre cazul Balogun, care a fost în cele din urmă titularizat după ce Trump a intervenit la FIFA pentru a-i ridica suspendarea, Pochettino a asigurat că „ceea ce s-a întâmplat în jurul (meciului) nu a avut niciun impact asupra echipei”. A avut însă un impact asupra jucătorilor belgieni, care s-au declarat motivaţi.

„Ceea ce s-a întâmplat era prevăzut în regulament; din acest moment, nu mai aveam nimic de adăugat, iar Belgia a fost mai bună, este foarte clar”, a spus el.

Argentinianul a ţinut totuşi să aducă „o reflecţie personală”: „Oamenii au amestecat totul; care era scopul tuturor acestor insulte, al acestor mesaje negative, al acestor ameninţări? Dacă există o regulă şi federaţia o poate aplica, dacă Balogun este declarat eligibil de către FIFA, atunci nu este o problemă. Personal, am fost dezamăgit de mulţi oameni; au vorbit despre politică, manipulare, etică, integritate – au amestecat totul.”

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