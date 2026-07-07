Cum l-a descris Wayne Rooney pe Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială 2026

Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United, Wayne Rooney, cel care nu s-a ferit de-a lungul timpului să-l critice pe atacantul portughez, a avut o reacție sinceră după ce lusitanii au fost eliminați de Spania de la Cupa Mondială.
Cu Crstiano Ronaldo pe teren pentru 90 de minute, Portugalia a fost învinsă după un gol venit în prelungiri din partea lui Mikel Merino, cel care a profitat de o naivitate a defensivei portugheze.
Ce a spus Wayne Rooney după ce Cristiano Ronaldo a jucat ultimul meci din carieră la Cupa Mondială
Atacantul englez a privit cum fostul său partener de atac de la Manchester United încearcă să câștige singurul trofeu pe care nu-l are în palmares, Cupa Mondială, și a avut o concluzie clară. Rooney spune că în cazul lui Ronaldo s-a simțit vârsta, dar a lăudat în același timp contribuția portughezului.
“El este un geniu, un superstar. Ceea ce a oferit fotbalului și milioanelor de oameni este ceva foarte rar. Va fi dezamăgit pentru că a crezut că poate câștiga acest turneu. Dar timpul ne ajunge pe toți”, a spus Wayne Rooney, citat de BBC.
Cristiano Ronaldo lasă o moștenire importantă la naționala Portugaliei
Înainte de partida contra celor din Croația, sora lui Cristiano Ronaldo a spus că atacantul se va retrage de la echipa națională în urma turneului din Statele Unite, Canada și Mexic. Totuși, jucătorul lui Al-Nassr nu a confirmat această informație și a spus că urmează să aibă o decizie luată după ce se va consulta cu toată familia.
Dacă decide să se retragă de la echipa națională a Portugaliei, atunci Cristiano Ronaldo va rămâne fotbalistul care la nivel individual a adus cele mai importante performanțe din istoria echipei. Lusitanii au câștigat 3 trofee cu jucătorul crescut la Sporting Lisabona strălucind, Euro 2026, plus Nations League în 2019 și 2025.
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