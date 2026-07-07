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Cum arată tabloul sferturilor Campionatului Mondial. Un singur meci rămas de stabilit

Viviana Moraru Publicat: 7 iulie 2026, 6:45

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Cum arată tabloul sferturilor Campionatului Mondial. Un singur meci rămas de stabilit

Trofeul Cupei Mondiale/ Getty Images

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Tabloul sferturilor Campionatului Mondial e aproape stabilit, după încă două meciuri disputate. Spania a învins dramatic Portugalia, cu scorul de 1-0, graţie golului marcat de Mikel Merino în minutul 90+1.

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În al doilea meci al zilei a 25-a de la Mondial, Belgia a dat recital şi a învins SUA cu scorul de 4-1, într-un meci disputat la Seattle.

Cum arată tabloul sferturilor Campionatului Mondial

Astfel, după aceste două meciuri, s-a stabilit şi un al treilea sfert de finală de la Campionatul Mondial. Belgia şi Spania se vor duela pentru un loc în “careul de aşi” al turneului final organizat de SUA, Mexic şi Canada.

Ultimul meci din faza sferturilor va fi stabilit după meciurile din ziua 26. Argentina va înfrunta Egipt azi, de la ora 19:00, iar Elveţia va da piept cu Columbia, de la ora 23:00. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Sferturile de la Campionatul Mondial:

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  • Franţa – Maroc (joi, ora 23:00, Boston), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
  • Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
  • Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
  • Argentina/Egipt – Elveţia/Columbia (duminică, ora 04:00, Kansas), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Semifinalele Campionatului Mondial vor avea loc pe 13 şi 14 iulie, la Dallas, respectiv Atlanta. Ambele partide se vor disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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