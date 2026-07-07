Bruno Fernandes, la pământ după ce Portugalia a fost eliminată de la Mondial: “Am venit aici să câştigăm trofeul”

Bruno Fernandes a oferit prima reacţie, după ce Portugalia a fost învinsă de Spania, scor 0-1, în optimile Campionatului Mondial. Lusitanii au fost eliminaţi dramatic, Mikel Merino marcând golul victoriei în minutul 90+1.
Bruno Fernandes s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul înregistrat de naţionala sa. El a subliniat că Portugalia a mers în SUA cu gândul de a câştiga trofeul Cupei Mondiale.
Bruno Fernandes, prima reacţie după Portugalia – Spania 0-1
Bruno Fernandes a mai subliniat că Portugalia a prestat un joc bun în prima repriză, însă în cea de-a doua s-a retras, iar Spania a avut mai mult posesia. Mijlocaşul lui Manchester United nu şi-a putut ascunde frustrarea şi a transmis că naţionala sa ar fi trebuit să ajungă mai departe în turneu, şi nu să fie eliminată încă din optimi.
“Nu am avut succes. Cred că ar fi trebuit să ajungem puţin mai departe. E un moment dezamăgitor. Am venit aici cu un obiectiv clar, să câştigăm Cupa Mondială.
Am fost buni în prima repriză, dar după ne-am retras prea mult şi adversara a avut mai mult posesia. Am pierdut în faţa unei candidate la titlu, a unei favorite”, a declarat Bruno Fernandes, după Portugalia – Spania 0-1.
Portugalia – Spania 0-1
La Dallas, cele două formaţii iberice au trecut peste perioada de tatonare şi au încercat să-i surprindă pe adversari încă din start. Oyarzabal a şutat în minutul 3, dar Diogo Costa a prins, iar patru minute mai târziu Cancelo a trimis pste poarta spaniolilor. Imediat, în minutul 8, Oyarzabal a expediat un şut pe lângă poartă, din poziţie excelentă, apoi Cristiano Ronaldo l-a încercat pe Unai Simon, în minutul 12. Diogo Costa a avut o dublă intervenţie la Yamal şi Alex Baena, în minutul 16, şi a venit în minutul 31 lovitura de cap necadrată a lui Dani Olmo. Replica portugheză a fost dată de Cristiano Ronaldo, lovitură de cap periculoasă prinsă de Unai Simon, în minutul 37, pentru ca în minutul 41 mingea să lovească bara transversală a spaniolilor, la un şut expediat de Nuno Mendes şi deviat de Pedro Porro.
Partea secundă a fost mai zgârcită în ocazii. Cristiano Ronaldo şi Alex Baena au încercat câte un şut, fără probleme însă pentru portarii implicaţi. Prima şansă importantă a venit în minutul 73, la lovitura liberă executată de Lamine Yamal şi scoasă de sub bară de Diogo Costa. Golul care a stabilit rezultatul final a fost înscris de Mikel Merino la şase minute după ce a intrat pe teren. Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta i-a pasat excelent lui Merino, care a finalizat cu calm, deschizând scorul. Era minutul 90+1 şi lusitanii lui Cristiano Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase. Spania s-a impus cu 1-0 şi trimite acasă Portugalia în poate ultimul meci jucat la Mondiale de legenda CR7.
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