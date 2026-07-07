Bruno Fernandes, la pământ după ce Portugalia a fost eliminată de la Mondial: “Am venit aici să câştigăm trofeul”

Bruno Fernandes a oferit prima reacţie, după ce Portugalia a fost învinsă de Spania, scor 0-1, în optimile Campionatului Mondial. Lusitanii au fost eliminaţi dramatic, Mikel Merino marcând golul victoriei în minutul 90+1.

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Bruno Fernandes s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul înregistrat de naţionala sa. El a subliniat că Portugalia a mers în SUA cu gândul de a câştiga trofeul Cupei Mondiale.

Bruno Fernandes, prima reacţie după Portugalia – Spania 0-1

Bruno Fernandes a mai subliniat că Portugalia a prestat un joc bun în prima repriză, însă în cea de-a doua s-a retras, iar Spania a avut mai mult posesia. Mijlocaşul lui Manchester United nu şi-a putut ascunde frustrarea şi a transmis că naţionala sa ar fi trebuit să ajungă mai departe în turneu, şi nu să fie eliminată încă din optimi.

“Nu am avut succes. Cred că ar fi trebuit să ajungem puţin mai departe. E un moment dezamăgitor. Am venit aici cu un obiectiv clar, să câştigăm Cupa Mondială.

Am fost buni în prima repriză, dar după ne-am retras prea mult şi adversara a avut mai mult posesia. Am pierdut în faţa unei candidate la titlu, a unei favorite”, a declarat Bruno Fernandes, după Portugalia – Spania 0-1.