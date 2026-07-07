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“Sunteţi o femeie demnă de dispreţ” Kylian Mbappe, implicat într-un scandal uriaş

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 8:11

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Sunteţi o femeie demnă de dispreţ Kylian Mbappe, implicat într-un scandal uriaş

Kylian Mbappe - Getty Images

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Kylian Mbappe nu s-a ferit să răspundă la declaraţiile rasiste ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla, membră a Partidului Liberal Radical Autentic.

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“Sunteţi o femeie demnă de dispreţ” Kylian Mbappe, implicat într-un scandal uriaş

„Sunteţi o femeie demnă de dispreţ şi nedemnă de funcţia pe care o ocupaţi”, a scris el luni într-o postare pe X. „Din cauza nesăbuinţei şi a rasismului dvs. fără reţineri, întreaga lume a uitat deja parcursul şi efortul istoric pe care jucătorii dvs. l-au depus în timpul acestei Cupe Mondiale, pentru a face loc unei doamne incompetente care oferă cea mai proastă imagine posibilă a ţării sale. Nu voi permite niciodată unor oameni ca ea să-şi răspândească ura şi rasismul în întreaga lume”.

Într-un comunicat publicat luni, Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) a anunţat că intenţionează să iniţieze o acţiune în justiţie. „Declaraţiile rasiste ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappé sunt absolut abjecte şi inacceptabile.

Cum se poate ţine un astfel de discurs? Aceste declaraţii constituie o infracţiune şi sunt condamnabile. Ele trebuie urmărite penal atât aici, cât şi în alte ţări. FFF depune o plângere la parchet în vederea urmăririi penale”, a anunţat federaţia.

Kylian Mbappé a fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ţinta unor remarci rasiste din partea unei senatoare paraguayene, Celeste Amarilla. „Un idiot care nici măcar nu a învăţat să scrie, care în loc de lapte matern sugea cocos şi pentru care cel mai inteligent lucru pe care l-a auzit vreodată sunt cimpanzeii”, a scris, printre altele, membra Partidului Liberal Radical Autentic, care îl calificase anterior pe căpitanul echipei naţionale franceze drept „un camerunez colonizat, care se preface cu toată convingerea că este francez, răzbunător, nou-îmbogăţit, arogant şi urât”.

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