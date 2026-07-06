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Portugalia – Spania 0-1. “Furia Roja” dă lovitura în prelungiri şi încheie visul lui Cristiano Ronaldo

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 23:59

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Portugalia – Spania 0-1. Furia Roja dă lovitura în prelungiri şi încheie visul lui Cristiano Ronaldo

Portugalia a fost eliminată de Spania. Foto: Getty Images

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Spania a reuşit să se califice în faza următoare a Cupei Mondiale, după ce a reuşit să marcheze în prelungiri, prin Mikel Merino, după o greşeală a defensivei Portugaliei.

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Formaţia condusă de Luis de la Fuente va juca în sferturile de finală contra învingătoarei duelului dintre SUA şi Belgia.

Portugalia – Spania 0-1, meci transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

FINAL

Min. 90+9: Ocazie Portugalia! O centrare e reluată de Neves, însă mingea se duce pe lângă.

Min. 90+6: Ocazie Portugalia! Silva reia cu capul, din careu, dar nu poate marca.

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Min. 90+1: GOOOL Spania! Mikel Merino marchează cu un şut pe jos.

Min. 78: Ocazie Spania! Dani Olmo primeşte excelent, se întoarce către poartă, dar e blocat de Dias.

Min. 76: Ocazie Portugalia! O faza prelungită de atac duce mingea la Bruno Fernandes, iar şutul său se duce în plasa laterală.

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Min. 73: Ocazie Spania! Yamal trage puternic, din lovitură liberă, iar Costa e la post.

Min. 65: Ocazie Spania! Alex Baena trage pe jos, de la marginea careului, fără forţă.

Min. 59: Ocazie Portugalia! Cristiano Ronaldo ajunge la o centrare din stânga, dar nu poate să reia foarte periculos.

Min. 46: A început repriza secundă.

PAUZĂ

Min. 41: Ocazie Portugalia! Nuno Mendes bate un corner scurt, şutează puternic, iar devierea lui Porro trimite mingea în bară.

Min. 37: Ocazie Portugalia! Joao Felix reia cu capul, dar Simon respinge până la Ronaldo, însă execuţia sa e reţinută de portarul spaniol.

Min. 16: Ocazie Spania! Yamal scapă spre poartă, trage puternic, însă nu poate marca, iar Baena şutează şi el şi Costa are o intervenţie senzaţională.

Min. 12: Ocazie Portugalia! Ronaldo primeşte în lateral, trage puternic, dar şutul său e respins de Simon.

Min. 8: Ocazie Spania! Mikel Oyarzabal primeşte o pasă excelentă de la Olmo, dar ratează dintr-o poziţie ideală.

Min. 3: Ocazie Spania! O minge pierdută uşor ajunge la Oyarzabal, iar şutul său e reţinut de Costa.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Portugalia: Costa – Cancelo, Veiga, Dias, Mendes – Fernandes, Neves, Vitinha – Felix, Pedro Neto, Ronaldo.

Rezerve: Jose Sa, Silva – Semedo, Araujo, Dalot, Inacio, Costa, Nunes, Silva, Neves, Ramos, Trincao, Leao, Guedes, Conceicao

Spania: Simon – Porro. Laporte, Cubarsi, Cucurella – Baena, Rodri, Pedri – Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Rezerve: Raya, Garcia – Pubill, Grimaldo, Garcia, Llorente, Merino, Ruiz, Gavi, Zubimendi, Torres, Pino, Williams, Munoz, Iglesias

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal

De partea cealaltă, Spania s-a distrat cu Austria, de care a trecut cu un sec 3-0. De altfel, “Furia Roja” e singura echipă rămasă în competiţie care nu a încasat încă niciun.

Ultima oară când Portugalia şi Spania au fost faţă în faţă a fost în vara lui 2025, în finala Nations League. Echipa lui Ronaldo s-a impus la penalty-uri, după ce la capătul celor 120 de minute scorul a fost egal, 2-2.

Cristiano Ronaldo a vorbit înainte de meci despre valoarea pe care o are naţionala Spaniei, dar şi despre viitorul lui Lamine Yamal, care la 18 ani este deja considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume.

“Yamal e un jucător cu un viitor strălucit în faţă. Sincer, nu am văzut vreun meci de-al Spaniei. Vreau să fiu corect cu voi. Am vizionat puţin din prima partidă, cu Capul Verde, şi puţin din a doua confruntare. După cum am spus, este un jucător cu potenţial mare. Se descurcă foarte bine pentru vârsta lui şi o să aibă o carieră importantă.

Trebuie să spun, însă, că pentru mine Spania a fost mereu un colectiv, o echipă, nu o singură persoană. Sunt foarte buni, joacă foarte bine, iar meciul va fi extrem de greu pentru noi”, a spus Cristiano Ronaldo la conferinţa de presă premergătoare meciului.

Portugalia – Spania | Echipele probabile

  • Portugalia (4-2-3-1): Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Vitinha – Conceição, Fernandes, Leao – Ronaldo.
  • Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
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