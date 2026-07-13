Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026! Românul, sărit din schemă

Istvan Kovacs a fost sărit din schemă şi nu va mai arbitra niciun meci la această ediţie a Campionatului Mondial, după ce FIFA a anunţat lista arbitrilor rămaşi în cursă pentru semifinala Anglia – Argentina şi cele două finale.

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Chiar dacă nu a prins finala mult visată, după ce a condus finalele Champions League, Europa League şi Conference League, arbitrul român a rămas totuşi cu o sumă importantă de bani în urma participării la World Cup 2026.

Suma de bani câştigată de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026

Astfel, centralul de 41 de ani a ajuns în România cu 106.000 de dolari. 100.000 de dolari e recompensa pentru participarea la Campionatul Mondial, iar pentru fiecare partidă arbitrată din faza grupelor, Istvan a încasat 3.000 de dolari.

Dacă ar fi condus şi meciuri din fazele eliminatorii, Kovacs ar fi primit încă 10.000 de dolari pentru fiecare partidă. Românul a rămas astfel doar cu cele două întâlni din grupe, Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3.

Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia), Espen Eskas (Norvegia) sunt arbitrii europeni rămaşi la Mondial.