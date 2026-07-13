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Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026! Românul, sărit din schemă

Dan Roșu Publicat: 13 iulie 2026, 11:59

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Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026! Românul, sărit din schemă

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Getty Images

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Istvan Kovacs a fost sărit din schemă şi nu va mai arbitra niciun meci la această ediţie a Campionatului Mondial, după ce FIFA a anunţat lista arbitrilor rămaşi în cursă pentru semifinala Anglia – Argentina şi cele două finale.

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Chiar dacă nu a prins finala mult visată, după ce a condus finalele Champions League, Europa League şi Conference League, arbitrul român a rămas totuşi cu o sumă importantă de bani în urma participării la World Cup 2026.

Suma de bani câştigată de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026

Astfel, centralul de 41 de ani a ajuns în România cu 106.000 de dolari. 100.000 de dolari e recompensa pentru participarea la Campionatul Mondial, iar pentru fiecare partidă arbitrată din faza grupelor, Istvan a încasat 3.000 de dolari.

Dacă ar fi condus şi meciuri din fazele eliminatorii, Kovacs ar fi primit încă 10.000 de dolari pentru fiecare partidă. Românul a rămas astfel doar cu cele două întâlni din grupe, Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3.

Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia), Espen Eskas (Norvegia) sunt arbitrii europeni rămaşi la Mondial.

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FIFA a anunțat delegările pentru semifinala dintre Franța și Spania. Meciul care va avea loc la Dallas va fi condus la centru de Ivan Barton (El Salvador), iar asistenții săi vor fi David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Nicaragua). Brigada de pe teren va fi completată de doi suedezi, Glenn Nybeg (al patrulea oficial) și Mahbod Beigi (arbitru de rezervă).

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Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
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