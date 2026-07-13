Mesajul transmis de Istvan Kovacs înainte să nu fie delegat la Franța – Spania. A vorbit în maghiară și română

Istvan Kovacs a avut de transmis un mesaj comunității din Carei, orașul său natal, în plină Cupă Mondială. Cu câteva ore înainte ca FIFA să publice delegările pentru semifinala dintre Franța și Spania, unde românul nu a fost ales, centralul le-a transmis locuitorilor din municipiul sătmărean că nu va putea participa la un eveniment local prin prisma prezenței sale în SUA.

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Istvan Kovacs se află în această perioadă la Cupa Mondială, unde așteaptă o nouă delegare, după ce până acum a primit două partide la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Deși se află peste ocean, centralul de 41 de ani și-a făcut timp să transmită un mesaj cu ocazia inaugurării unui nou eveniment în orașul său natal, Carei.

Istvan Kovacs, mesaj pentru comunitatea din Carei în așteptarea unei delegări la World Cup

În municipiul din Satu Mare urmează să aibă loc prima ediție a The Park – Festival, care se va organiza în parcul Castelului Karolyi din oraș. În cadrul evenimentului, participanții se vor putea bucura de muzică, artă, gastronomie și vor putea urmări pe un ecran gigantic finala Cupei Mondiale care se va disputa pe 19 iulie, de la ora 22:00.

“Salutări, careienilor! Îmi pare rău că nu pot să fiu acolo alături de voi, dar sunt sigur că The Park – Festival, prima ediție, o să fie un mare succes. Vă doresc distracție plăcută de aici, din Statele Unite ale Americii“, a fost mesajul pe care Kovacs l-a transmis întâi în limba maghiară, după care în română celor din Carei.