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FIFA a anunțat lista de arbitri pentru semifinale și finale! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 11:40

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FIFA a anunțat lista de arbitri pentru semifinale și finale! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial

Istvan Kovacs, în timpul unui meci de la Cupa Mondială / Getty Images

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Istvan Kovacs nu va mai arbitra la Cupa Mondială din 2026, după ce FIFA a întocmit deja lista cu centralii care au rămas în cursă pentru cele două semifinale, respectiv finala mică și finala mare a turneului final. Informația apărută vine la scurt timp după ce Comisia de arbitri a forului mondial a anunțat brigada pentru primul duel din “careul de ași”, care le pune față în față pe Franța și Spania.

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Aventura lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială s-a încheiat! După ce a arbitrat două partide din grupe, centralul din Carei se întoarce acasă, deși voci din fotbalul românesc se așteptau să mai primească cel puțin o partidă din fazele eliminatorii de la World Cup 2026.

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Se pare însă că Istvan Kovacs nu va mai fi delegat la niciun meci, pentru că FIFA a făcut deja lista cu arbitrii centrali pe care îi ia în considerare pentru ultimele patru partide de la turneul final, cele două semifinale și finale. Conform listei înocmite de forul mondial, arbitrii păstrați pentru o eventuală delegare sunt următorii:

UEFA: Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia), Espen Eskas (Norvegia);

AFC: Alireza Faghani și Adham Makhadma;

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CAF: Jalal Jayed;

CONCACAF: Ivan Barton și Ismail Elfath;

CONMEBOL: Jesus Valenzuela și Wilton Sampaio;

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Astfel, Kovacs nu va mai primi niciun meci la Cupa Mondială, iar din informațiile fanatik.ro, centralul din Carei s-ar fi întors deja în România. La această ediție a turneului final, arbitrul de 41 de ani a fost la centru la două partide, și anume Tunisia – Japonia și Iordania – Argentina.

Informația oferită de sursa citată anterior a venit la câteva ore distanță după ce FIFA a anunțat delegările pentru semifinala dintre Franța și Spania. Meciul care va avea loc la Dallas va fi condus la centru de Ivan Barton (El Salvador), iar asistenții săi vor fi David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Nicaragua). Brigada de pe teren va fi completată de doi suedezi, Glenn Nybeg (al patrulea oficial) și Mahbod Beigi (arbitru de rezervă).

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Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
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