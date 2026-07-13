FIFA a anunțat lista de arbitri pentru semifinale și finale! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial

Istvan Kovacs nu va mai arbitra la Cupa Mondială din 2026, după ce FIFA a întocmit deja lista cu centralii care au rămas în cursă pentru cele două semifinale, respectiv finala mică și finala mare a turneului final. Informația apărută vine la scurt timp după ce Comisia de arbitri a forului mondial a anunțat brigada pentru primul duel din “careul de ași”, care le pune față în față pe Franța și Spania.

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Aventura lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială s-a încheiat! După ce a arbitrat două partide din grupe, centralul din Carei se întoarce acasă, deși voci din fotbalul românesc se așteptau să mai primească cel puțin o partidă din fazele eliminatorii de la World Cup 2026.

Kovacs, OUT de la Cupa Mondială! Lista scurtă făcută de FIFA pentru ultimele patru meciuri

Se pare însă că Istvan Kovacs nu va mai fi delegat la niciun meci, pentru că FIFA a făcut deja lista cu arbitrii centrali pe care îi ia în considerare pentru ultimele patru partide de la turneul final, cele două semifinale și finale. Conform listei înocmite de forul mondial, arbitrii păstrați pentru o eventuală delegare sunt următorii:

UEFA: Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia), Espen Eskas (Norvegia);

AFC: Alireza Faghani și Adham Makhadma;