Jucătorul de la FCSB care l-a surprins pe Gigi Becali înainte de startul sezonului: “A venit mai devreme”

FCSB se pregătește pentru startul noului sezon, însă înainte ca roș-albaștrii să debuteze contra celor de la FC Argeș, Gigi Becali a avut o nouă intervenție la TV. Patronul a vorbit pe seama mai multor subiecte și jucători și s-a arătat surprins că Siyabonga Ngezana, care se recuperează după o accidentare, a participat în cantonamentul din Olanda alături de colegii săi.
FCSB a avut mai multe impedimente privind lotul său pe parcursul sezonului trecut, iar una dintre ele s-a numit Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african a avut probleme la menisc la genunchiul piciorului drept și s-a operat abia în luna iunie.
Revenirea lui Ngezana lângă colegii de la FCSB l-a surprins pe Gigi Becali
Cu toate acestea, jucătorul de 28 de ani a decis să vină în cantonamentul desfășurat de FCSB în Olanda, unde formația lui Marius Baciu a disputat două amicale. Roș-albaștrii au pierdut în vestul Europei cu Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, după care au învins-o pe Al Jazira, clubul recent preluat de Cosmin Olăroiu, cu 1-0.
Decizia lui Ngezana de a veni în Olanda nu a trecut neobservată, iar Gigi Becali a remarcat acest lucru în cea mai recentă intervenție a sa la TV.
“Ngezana s-a operat. A fost o surpriză, a venit mai devreme (n.r. Ngezana)“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.
Deși fotbalistul din Africa de Sud a revenit mai repede decât se preconiza alături de colegii săi, acesta va mai avea de așteptat până va reveni pe teren. Potrivit unor jurnaliști din țara sa natală, Ngezana ar urma să fie apt de joc abia la finalul lunii septembrie.
Sezonul trecut, Ngezana a adunat 34 de partide pentru FCSB în toate competițiile, însă a ratat mare parte din a doua parte a campionatului din cauza accidentării sale la menisc.
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