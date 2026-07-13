Jucătorul de la FCSB care l-a surprins pe Gigi Becali înainte de startul sezonului: “A venit mai devreme”

FCSB se pregătește pentru startul noului sezon, însă înainte ca roș-albaștrii să debuteze contra celor de la FC Argeș, Gigi Becali a avut o nouă intervenție la TV. Patronul a vorbit pe seama mai multor subiecte și jucători și s-a arătat surprins că Siyabonga Ngezana, care se recuperează după o accidentare, a participat în cantonamentul din Olanda alături de colegii săi.

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FCSB a avut mai multe impedimente privind lotul său pe parcursul sezonului trecut, iar una dintre ele s-a numit Siyabonga Ngezana. Fundașul sud-african a avut probleme la menisc la genunchiul piciorului drept și s-a operat abia în luna iunie.

Revenirea lui Ngezana lângă colegii de la FCSB l-a surprins pe Gigi Becali

Cu toate acestea, jucătorul de 28 de ani a decis să vină în cantonamentul desfășurat de FCSB în Olanda, unde formația lui Marius Baciu a disputat două amicale. Roș-albaștrii au pierdut în vestul Europei cu Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, după care au învins-o pe Al Jazira, clubul recent preluat de Cosmin Olăroiu, cu 1-0.

Decizia lui Ngezana de a veni în Olanda nu a trecut neobservată, iar Gigi Becali a remarcat acest lucru în cea mai recentă intervenție a sa la TV.

“Ngezana s-a operat. A fost o surpriză, a venit mai devreme (n.r. Ngezana)“, a spus patronul de la FCSB, potrivit digisport.ro.