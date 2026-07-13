Mirel Rădoi îl vrea la Gaziantep pe starul de la Cupa Mondială

Formația pregătită de Mirel Rădoi, Gaziantep, vrea să dea lovitura pe piața transferurilor și să-l transfere pe unul dintre jucătorii care a reușit să se facă remarcat la Cupa Mondială din această vară.

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Turcii încă nu au turat motoarele și din această cauză au apărut discuții cu privire la anumite probleme financiare ce ar exista, însă situația este bună și Mirel Rădoi urmează să primească întăririle așteptate.

Mirel Rădoi a pus ochii pe jucătorul norvegian care a impresionat la Cupa Mondială

Tehnicianul român care a lăsat-o pe FCSB în primăvara aceasta pentru a merge în Super Lig are convingerea că poate să facă rezultate bune în Turcia, dar în același timp a declarat că are nevoie de întăriri pentru a-și îndeplini obiectivele. Șefii de la Gaziantep sunt gata să-i satisfacă pretențiile lui Mirel Rădoi și după ce au bătut palma cu Ulrich Meleke, fostul fotbalist din Liga 1, acum un alt jucător a ajuns pe lista grupării din Turcia.

Conform informațiilor din presa locală, se pare că Orjan Nyland este dorit de antrenorul român, însă momentan mutarea are șanse mici de reușită. Se pare că portarul norvegian, care a impresionat la Cupa Mondială, are acum mai multe propuneri în urma evoluțiilor sale și ar fi greu de convins să vină în Turcia. Cu toate acestea există o posibilitate ca Gaziantep să fie viitorul său club.

Nyland, decisiv cu Brazilia, ezitant cu Anglia

Nyland este în acest moment liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Sevilla. Goalkeeperul a fost remarcat în special după victoria cu Brazilia, 2-1, în care a avut mai multe intervenții decisive ce au contribuit la calificarea în sferturi.