“Îl vom trimite pe Messi la somn!” Englezii se văd deja în finala Campionatului Mondial, chiar dacă au duel de foc cu Argentina

Anglia vs Argentina este a doua semifinală a Campionatului Mondial 2026, dar şi un meci care va aduce un nou episod al rivalităţii istorice şi sportive dintre cele două ţări.
Astfel că, înainte de duelul ce va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, englezii au început deja războiul declaraţiilor. Este vorba de Joe Cole, fostul internaţional ce a evoluat pentru West Ham, Chelea sau Liverpool.
Joe Cole: “Îl vom trimite pe Messi la somn”
Gary Lineker a fost cel care i-a atras atenţia că pentru Lionel Messi acesta va fi primul meci împotriva Angliei, iar omul cu 10 goluri în 56 de selecţii nu a stat pe gânduri.
“Messi va întâlni Anglia pentru prima dată? Îl vom trimite la culcare. Îl vom trimite la culare, 100%. Spun asta chiar acum, Anglia se va califica în finala Campionatului Mondial.
Suntem prea puternici pentru ce a arătat Argentina, îi vom învinge, simt asta până în măduva oaselor”, a spus Joe Cole, în cadrul unui podcast moderat de Gary Lineker.
“Joe Cole”:
Por sus comentarios sobre Lionel Messi y el partido de Inglaterra contra la Selección Argentina pic.twitter.com/QBGl4aw4pc
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2026
Lionel Messi a marcat 8 goluri la Campionatul Mondial
Rămâne de văzut dacă jucătorii lui Thomas Tuchel vor reuşi să îl anihileze pe starul de 39 de ani. Messi a marcat până acum 8 goluri la acest Mondial, dar fără ca Argentina să întâlnească o echipă de talie mondială până în faza semifinalelor.
Anglia visează să cucerească primul trofeu mondial după o pauză de 60 de ani. Englezii câştigau Cupa Mondială la turneul final din 1966, disputat “acasă”, după o finală câştigată cu Germania, scor 4-2.
Argentina, de cealaltă parte, luptă pentru calificarea într-o nouă finală mondială. Sud-americanii, conduşi de Lionel Messi într-o formă uriaşă, au câştigat marele trofeu în 2022, după o finală în care au învins Franţa la loviturile de departajare.
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