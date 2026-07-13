“Îl vom trimite pe Messi la somn!” Englezii se văd deja în finala Campionatului Mondial, chiar dacă au duel de foc cu Argentina

Anglia vs Argentina este a doua semifinală a Campionatului Mondial 2026, dar şi un meci care va aduce un nou episod al rivalităţii istorice şi sportive dintre cele două ţări.

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Astfel că, înainte de duelul ce va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, englezii au început deja războiul declaraţiilor. Este vorba de Joe Cole, fostul internaţional ce a evoluat pentru West Ham, Chelea sau Liverpool.

Joe Cole: “Îl vom trimite pe Messi la somn”

Gary Lineker a fost cel care i-a atras atenţia că pentru Lionel Messi acesta va fi primul meci împotriva Angliei, iar omul cu 10 goluri în 56 de selecţii nu a stat pe gânduri.

“Messi va întâlni Anglia pentru prima dată? Îl vom trimite la culcare. Îl vom trimite la culare, 100%. Spun asta chiar acum, Anglia se va califica în finala Campionatului Mondial.

Suntem prea puternici pentru ce a arătat Argentina, îi vom învinge, simt asta până în măduva oaselor”, a spus Joe Cole, în cadrul unui podcast moderat de Gary Lineker.