Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Îl vom trimite pe Messi la somn!” Englezii se văd deja în finala Campionatului Mondial, chiar dacă au duel de foc cu Argentina

“Îl vom trimite pe Messi la somn!” Englezii se văd deja în finala Campionatului Mondial, chiar dacă au duel de foc cu Argentina

Dan Roșu Publicat: 13 iulie 2026, 10:50

Comentarii
Îl vom trimite pe Messi la somn! Englezii se văd deja în finala Campionatului Mondial, chiar dacă au duel de foc cu Argentina

Lionel Messi, în tricoul Argentinei - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Anglia vs Argentina este a doua semifinală a Campionatului Mondial 2026, dar şi un meci care va aduce un nou episod al rivalităţii istorice şi sportive dintre cele două ţări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel că, înainte de duelul ce va avea loc miercuri, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, englezii au început deja războiul declaraţiilor. Este vorba de Joe Cole, fostul internaţional ce a evoluat pentru West Ham, Chelea sau Liverpool.

Joe Cole: “Îl vom trimite pe Messi la somn”

Gary Lineker a fost cel care i-a atras atenţia că pentru Lionel Messi acesta va fi primul meci împotriva Angliei, iar omul cu 10 goluri în 56 de selecţii nu a stat pe gânduri.

“Messi va întâlni Anglia pentru prima dată? Îl vom trimite la culcare. Îl vom trimite la culare, 100%. Spun asta chiar acum, Anglia se va califica în finala Campionatului Mondial.

Suntem prea puternici pentru ce a arătat Argentina, îi vom învinge, simt asta până în măduva oaselor”, a spus Joe Cole, în cadrul unui podcast moderat de Gary Lineker.

Reclamă
Reclamă

Lionel Messi a marcat 8 goluri la Campionatul Mondial

Rămâne de văzut dacă jucătorii lui Thomas Tuchel vor reuşi să îl anihileze pe starul de 39 de ani. Messi a marcat până acum 8 goluri la acest Mondial, dar fără ca Argentina să întâlnească o echipă de talie mondială până în faza semifinalelor.

Anglia visează să cucerească primul trofeu mondial după o pauză de 60 de ani. Englezii câştigau Cupa Mondială la turneul final din 1966, disputat “acasă”, după o finală câştigată cu Germania, scor 4-2.

Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
Reclamă

Argentina, de cealaltă parte, luptă pentru calificarea într-o nouă finală mondială. Sud-americanii, conduşi de Lionel Messi într-o formă uriaşă, au câştigat marele trofeu în 2022, după o finală în care au învins Franţa la loviturile de departajare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Observator
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale 2026
Fanatik.ro
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale 2026
12:41

“Gigantul adormit” care îl vrea pe Pep Guardiola. Obstacolul din calea revenirii pe banca tehnică
12:33

Sunt Mercedes mai buni decât o arată?
12:20

Kovacs, trecut la “și alții” de presa din Ungaria după ce s-a aflat că nu mai arbitrează la Cupa Mondială
11:59

Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026! Românul, sărit din schemă
11:40

FIFA a anunțat lista de arbitri pentru semifinale și finale! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial
11:26

Jucătorul de la FCSB care l-a surprins pe Gigi Becali înainte de startul sezonului: “A venit mai devreme”
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 4 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 5 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 6 Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!