Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius

Aflat în ultimul an de contract cu Real Madrid, viitorul lui Vinicius Junior pare tot mai incert. Deși presa din Spania scria chiar sâmbătă că jucătorul urmează să aibă o discuție decisivă cu Florentino Perez și că semnalele primite de Real sunt că va prelungi contractul, Vinicius a dat peste cap toate calculele.

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Starul brazilian a decis să-și schimbe total profilurile de social media pe care nu mai există nicio mențiune cu privire la faptul că evoluează la Real Madrid, scrie Defensa Central.

Vini, mesaj către Real Madrid?

Vinicius Jr. a marcat 4 goluri la Campionatul Mondial, însă Brazilia a fost eliminată încă din faza optimilor de finală de către Norvegia. Odată ce jucătorul a încheiat socotelile cu naționala, așteptările la Madrid erau că jucătorul de 26 de ani va veni la masa negocierilor.

Decizia de astăzi a creat însă confuzie atât pentru fanii jucătorului, cât și pentru cei ai Realului. Pe pagina sa oficială de Instagram, unde este urmărit de 62,7 milioane de oameni, Vinicius și-a pus poză de profil neagră și a scos de la descriere orice mențiune cu privire la Real Madrid. Nu mai există nicio poză din ultimele luni cu Real Madrid, cu excepția mesajelor de adio pentru Alaba și Carvajal.

Momentan, nu există nicio explicație pentru gestul lui Vinicius, însă amplifică speculațiile cu privire la faptul că viitorul său este departe de Madrid. Cu atât mai mult cu cât nu este prima dată când Vinicius face un astfel de lucru.