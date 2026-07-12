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Atacantul de 3.000.000 de euro pe care Gigi Becali l-a ofertat. A recunoscut tratativele

Radu Constantin Publicat: 12 iulie 2026, 16:25

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Atacantul de 3.000.000 de euro pe care Gigi Becali l-a ofertat. A recunoscut tratativele

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

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FCSB l-a ofertat pe mijlocașul sârb Stefan Pirgic, într-o tranzacţie de 1 milion de euro. Aceştia au fost banii oferiţi de Gigi Becali, dar jucătorul a ales în cele din urmă altă destinaţie.

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Gigi Becali a fost interesat să-l aducă la FCSB pe Stefan Pirgic. A oferit iniţial pentru el 700.000 de euro, apoi a crescut oferta. FCSB a avut un alt adversar la negocieri – Viktoria Plzen – care a plătit pentru Stefan Pirgic nu mai puţin de 3.000.000 de euro! Fotbalistul a declinat oferta de la FCSB şi a preferat să meargă la Plzen.

”Trebuia să-l luăm pe unul, am negociat 700.000 (n.r. de euro), am ajuns la un milion, dar tot ne plimbam. L-au vândut cu 3 milioane apoi. Un sârb (n.r. Pirgic)”, a recunoscut Gigi Becali, la Digi Sport.

Pentru Zeleznicar Pancevo, transferul lui Stefan Pirgic a adus cei mai mulţi bani pentru club din istorie.

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