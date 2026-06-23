Cristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY

Cristiano Ronaldo vrea să își ia revanșa față de suporterii Portugaliei după remiza rușinoasă contra selecționatei DR Congo, iar starul celor de la Al-Nassr a început ca din tun confruntarea cu Uzbekistan.

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Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a avut nevoie de șase minute pentru a înscrie în sfârșit primul său gol de la acest Campionat Mondial, fiind servit excelent de Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo, record unic la Cupa Mondială

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a avut nevoie de șase minute pentru a deschide scorul în disputa dintre Portugalia și Uzbekistan, înregistrând, totodată, un record în istoria Cupei Mondiale.

Lusitanul a devenit primul fotbalist din istorie care marchează la șase turnee finale ale Campionatului Mondial, o performanță unică în istoria acestei competiții.

Cristiano Ronaldo is the first ever player to score in six different FIFA men’s World Cup tournaments.

◉ 2006

◉ 2010

◉ 2014

◉ 2018

◉ 2022

◉ 2026 🆕

INCREDIBLE longevity. 👏 pic.twitter.com/3KOMQUv14A

— Squawka (@Squawka) June 23, 2026