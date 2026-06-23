Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY
VIDEO

Cristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY

Daniel Işvanca Publicat: 23 iunie 2026, 20:18

Comentarii
Cristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY

Cristiano Ronaldo / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristiano Ronaldo vrea să își ia revanșa față de suporterii Portugaliei după remiza rușinoasă contra selecționatei DR Congo, iar starul celor de la Al-Nassr a început ca din tun confruntarea cu Uzbekistan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a avut nevoie de șase minute pentru a înscrie în sfârșit primul său gol de la acest Campionat Mondial, fiind servit excelent de Joao Cancelo.

Cristiano Ronaldo, record unic la Cupa Mondială

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a avut nevoie de șase minute pentru a deschide scorul în disputa dintre Portugalia și Uzbekistan, înregistrând, totodată, un record în istoria Cupei Mondiale.

Lusitanul a devenit primul fotbalist din istorie care marchează la șase turnee finale ale Campionatului Mondial, o performanță unică în istoria acestei competiții.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristiano Ronaldo să marcheze la acest Campionat Mondial?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
Observator
Cum arată azi blocul din Galaţi lovit de Rusia cu drona. Cele 2 victime s-au mutat definitiv în alt apartament
De ce și-a petrecut Adrian Mutu vacanța în Republica Dominicană. Cele două persoane care l-au făcut pe ”Briliant” să aleagă țara insulară
Fanatik.ro
De ce și-a petrecut Adrian Mutu vacanța în Republica Dominicană. Cele două persoane care l-au făcut pe ”Briliant” să aleagă țara insulară
20:31

LIVE VIDEOPortugalia – Uzbekistan 2-1. ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ronaldo, primul gol la Mondial. Reușită anulată pentru uzbeci
20:01

Erling Haaland, mesaj surpriză înaintea confruntării „de foc” cu Franța de la Mondial: „Probabil asta vor face”
19:32

Universitatea Craiova l-a transferat pe Ronaldo! Cât vor plăti oltenii pentru fotbalistul care va ajunge în Austria
19:18

Cristiano Ronaldo, atacat după ce Messi face istorie la Mondial: “Părea foarte frustrat”
19:12

CFR Cluj a rămas fără încă un titular! Ardelenii au făcut anunțul oficial: „Mulțumim pentru munca depusă”
18:53

Transfer pentru Ionuţ Gurău. A semnat în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor 2 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 3 Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali 4 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 5 Fostul fotbalist de la FCSB a recunoscut un adevăr dureros: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera” 6 Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere