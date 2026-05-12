Rezerva care a intrat pe teren și a reușit un hat-trick în doar șapte minute la Cupa Mondială

Ungaria va lipsi de la Campionatul Mondial de la vară, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Dar numele echipei maghiare cântărește enorm în istoria competiției. Și nu numai pentru „Miracolul de la Berna”, acea finală pierdută incredibil de „echipa de aur” a Ungariei, cu Ferenc Puskás și Sándor Kocsis.

La Mondialul din 1982, Ungaria a devenit singura echipă care marchează un număr cu două cifre într-un singur meci. S-a întâmplat pe 15 iunie, la Elche, când maghiarii au câștigat cu 10-1 în fața selecționatei din El Salvador. Pe lângă rezultatul care pare desprins din jocurile video, acel joc a consemnat și recordul imposibil de egalat al atacantului László Kiss.

Rezerva László Kiss a reușit un hat-trick în șapte minute!

În vârstă de 26 de ani, Kiss a fost rezervă în acea seară, pe Nuevo Estadio. Selecționerul Kálmán Mészöly l-a trimis în teren abia în minutul 56, în locul lui András Törőcsik, când tabela arăta deja 5-0 pentru maghiari. Iar atacantul lui Vasas, intrat cu energie și poftă de joc, a dat contorul peste cap.

În ceea ce a devenit cel mai rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale, László Kiss a marcat trei goluri în decurs de doar șapte minute! În minutul 69, vârful legitimat la Vasas a înscris cu un șut plasat din interiorul careului. Apoi, trei minute mai târziu, decarul Kiss a reușit un lob spectaculos, care s-a dus peste tânărul portar Luis Guevara Mora. În fine, în minutul 76, atacantul maghiar a mai punctat o dată. Culmea, între golurile lui László Kiss s-a mai strecurat o reușită a Ungariei, cea a lui Szentes, în minutul 70!