Rezerva care a intrat pe teren și a reușit un hat-trick în doar șapte minute la Cupa Mondială

Ungaria va lipsi de la Campionatul Mondial de la vară, care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena. Dar numele echipei maghiare cântărește enorm în istoria competiției. Și nu numai pentru „Miracolul de la Berna”, acea finală pierdută incredibil de „echipa de aur” a Ungariei, cu Ferenc Puskás și Sándor Kocsis.
La Mondialul din 1982, Ungaria a devenit singura echipă care marchează un număr cu două cifre într-un singur meci. S-a întâmplat pe 15 iunie, la Elche, când maghiarii au câștigat cu 10-1 în fața selecționatei din El Salvador. Pe lângă rezultatul care pare desprins din jocurile video, acel joc a consemnat și recordul imposibil de egalat al atacantului László Kiss.
Rezerva László Kiss a reușit un hat-trick în șapte minute!
În vârstă de 26 de ani, Kiss a fost rezervă în acea seară, pe Nuevo Estadio. Selecționerul Kálmán Mészöly l-a trimis în teren abia în minutul 56, în locul lui András Törőcsik, când tabela arăta deja 5-0 pentru maghiari. Iar atacantul lui Vasas, intrat cu energie și poftă de joc, a dat contorul peste cap.
În ceea ce a devenit cel mai rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale, László Kiss a marcat trei goluri în decurs de doar șapte minute! În minutul 69, vârful legitimat la Vasas a înscris cu un șut plasat din interiorul careului. Apoi, trei minute mai târziu, decarul Kiss a reușit un lob spectaculos, care s-a dus peste tânărul portar Luis Guevara Mora. În fine, în minutul 76, atacantul maghiar a mai punctat o dată. Culmea, între golurile lui László Kiss s-a mai strecurat o reușită a Ungariei, cea a lui Szentes, în minutul 70!
„Am dat și un gol care a fost anulat pentru ofsaid!”
Performanța rară a lui László Kiss, care totodată rămâne și singura rezervă care înscrie un hat-trick la Cupa Mondială, a făcut înconjurul lumii. Dar atacantul maghiar, cu fair-play, i-a scuzat cumva pe cei din El Salvador. „A fost un accident teribil pentru ei, dar unul care va rămâne pentru totdeauna. Probabil că au crezut că ne pot bate, s-au aruncat fără rețineri peste noi, iar asta a fost o greșeală cumplită”, a spus Kiss, potrivit FourFourTwo.
Peste ani, Kiss și-a amintit și că, pe lângă cele trei goluri înscrise, a avut și o reușită anulată pentru offside! „Recent, am revăzut partida împreună cu niște prieteni și, imediat cum am intrat pe teren, am dat un gol care a fost anulat pentru ofsaid. E interesant, nici măcar nu-mi aminteam asta. A fost un meci în care am transformat în gol toate ocaziile, lucru rar. Ei nu erau o echipă chiar atât de slabă”, spunea maghiarul, în 2012, potrivit publicației Nemzeti Sport.
Maghiarii au câștigat cu 10-1, dar nu au ieșit din grupe
În ciuda acelei seri remarcabile, Ungaria nu a reușit să treacă de grupe la Mondialul din Spania. În următorul meci, a pierdut clar cu Argentina, 1-4, iar în ultima etapă a remizat cu Belgia, 1-1, terminând grupa doar pe poziția a treia.
Cât despre László Kiss, atacantul maghiar avea să-și continue cariera la Vasas până în 1985, când guvernul comunist i-a permis să se transfere în străinătate. A jucat doi ani în Franța, la Montpellier, după care a revenit acasă, în Ungaria. A strâns 33 de selecții pentru echipa națională, marcând 11 goluri. Trei dintre ele, reușite pe parcursul a șapte minute într-o seară de iunie, din 1982, l-au transformat într-un nume legendar al Cupei Mondiale.
