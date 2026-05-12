Cristi Chivu i-a avertizat pe jucătorii lui Inter, înaintea finalei Cupei Italiei: “Nu trebuie să avem obsesii”

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 21:34

Cristi Chivu, la conferinţa de presă dinaintea finalei Cupei Italiei / Profimedia

Cristi Chivu e convins că meciul dintre Lazio şi Inter, din finala Cupei Italiei, nu va semăna deloc cu partida din weekend, când nerazzurrii au câştigat pe Olimpico în faţa lui Lazio, scor 3-0. Deja campioni în Serie A, jucătorii lui Inter vor să facă eventul.

Victoria la scor nu trebuie să îi relaxeze pe jucătorii lui Inter, iar Cristi Chivu a avertizat cât de dificil de gestionat sunt aceste partide. Antrenorul român nu vrea ca fotbaliştii săi să pice în capcană şi le cere să fie liniştiţi şi cu zâmbetul pe faţă, dar şi cu responsabilitate în timpul partidei.

“Sunt două meciuri diferite, când joci la interval scurt cu aceeași echipă apar capcane. Poți crede că după sâmbătă totul e ușor. Trebuie să fim modești, să avem atitudinea corectă, conștienți că am meritat titlul și această finală, care trebuie onorată cum se cuvine.

Nu trebuie să avem obsesii. Am meritat tot ce am realizat până acum și trebuie să păstrăm aceeași luciditate. Să fim liniștiți, să avem zâmbetul pe față, responsabilitate și dorința de a ne bucura de joc. Eu am dat ambiție, din experiența mea de jucător. Cunosc realitatea, cum e să trăiești la Inter, zvonurile din jurul echipei, partea negativă care apare mereu.

Am încercat să-i liniștesc pe băieți din punct de vedere uman, să gestionăm frustrarea care vine din exterior și să menținem nivelul de competitivitate. Am un grup de oameni extraordinari, care se bucură împreună, își asumă responsabilitatea și fac totul pentru a câștiga”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

De asemenea, Chivu a vorbit şi despre situaţia lui Marcus Thuram, care s-a pregătit cu echipa:

“Vom fi pregătiți și mâine. Thuram e bine, s-a antrenat cu noi, mâine mai avem o zi să-l evaluăm”, a mai spus antrenorul român.

