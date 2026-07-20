Lamine Yamal a făcut show la parada campionilor, cu trofeul Cupei Mondiale. Nebunie pe străzile din Madrid

Lamine Yamal (19 ani) a fost în centrul atenţiei la parada campionilor, după ce Spania a cucerit Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie. Străzile din Madrid au fost umplute până la refuz, spaniolii sărbătorind succesul uriaş al naţionalei lui Luis de la Fuente.
Jucătorii şi membrii staff-ului Spaniei nu au rămas pentru prea mult timp la New York, după finala câştigată cu 1-0 cu Argentina, după 120 de minute de joc. Ei au aterizat la Madrid după prânz, pentru a începe fiesta.
Lamine Yamal a făcut show la parada campionilor, cu trofeul Cupei Mondiale
Spaniolii au avut prima oprire la Palatul Zarzuela, reşedinţa oficială a familiei regale a Spaniei. Jucătorii au fost întâmpinaţi de Regele Felipe, alături de care au petrecut şi după finala cu Argentina.
Ulterior, jucătorii au defilat cu trofeul Cupei Mondiale pe străzile din Madrid, care au fost „inundate” de fani. Plaza Cibeles, loc emblematic din inima Madridului, a fost epicentrul spectacolului.
În autocarul descoperit, jucătorii Spaniei au făcut show, în frunte cu Lamine Yamal. Starul Barcelonei a fost surprins ţinând trofeul Cupei Mondiale şi având pe cap o coroană de rege.
Lamine Yamal. 👑🇪🇸💎 pic.twitter.com/RaRaGLo6Yh
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 20, 2026
De asemenea, Yamal s-a dat în spectacol şi alături de prietenul de la naţională, Nico Williams. Cei doi au dansat în autocar, spre bucuria fanilor care-i admirau de pe străzi.
Lamine Yamal & Nico Williams 🕺❤️ pic.twitter.com/5LfUF6f9XO
— Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) July 20, 2026
Regele Spaniei, discurs superb la adresa jucătorilor care au cucerit Cupa Mondială
Regele Spaniei le-a mulţumit fotbaliştilor echipei naţionale pentru al doilea lor triumf la Cupa Mondială, salutând victoria acestora ca pe un succes al întregii ţări, în timp ce străzile capitalei se umpleau de mii de fani veniţi să-şi întâmpine eroii.
„Când joacă echipa noastră naţională, jucăm cu toţii. Când aţi câştigat, aţi făcut-o pentru întreaga Spanie”, a spus Felipe al VI-lea în timpul unui scurt discurs susţinut în grădinile Palatului Zarzuela, unde campionii mondiali au fost primiţi la scurt timp după revenirea în Spania.
„Aţi dat dovadă de o tărie de caracter remarcabilă, de rezistenţă şi de îndrăzneală„, a mai remarcat monarhul, adăugând: „Aţi rămas uniţi, aţi lucrat în echipă, aţi dat dovadă de solidaritate şi generozitate şi, mai mult, aţi câştigat cu aplomb.”
Însoţit de regină şi de cele două prinţese, care, cu această ocazie, îmbrăcaseră tricourile echipei naţionale, regele, care asistase la finala de pe stadionul MetLife de lângă New York, a dorit să le ureze bun venit campionilor la reşedinţa sa.
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