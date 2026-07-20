Lamine Yamal a făcut show la parada campionilor, cu trofeul Cupei Mondiale. Nebunie pe străzile din Madrid

Lamine Yamal, la defilarea cu trofeul Cupei Mondiale, pe străzile din Madrid/ Getty Images

Lamine Yamal (19 ani) a fost în centrul atenţiei la parada campionilor, după ce Spania a cucerit Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie. Străzile din Madrid au fost umplute până la refuz, spaniolii sărbătorind succesul uriaş al naţionalei lui Luis de la Fuente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii şi membrii staff-ului Spaniei nu au rămas pentru prea mult timp la New York, după finala câştigată cu 1-0 cu Argentina, după 120 de minute de joc. Ei au aterizat la Madrid după prânz, pentru a începe fiesta.

Lamine Yamal a făcut show la parada campionilor, cu trofeul Cupei Mondiale

Spaniolii au avut prima oprire la Palatul Zarzuela, reşedinţa oficială a familiei regale a Spaniei. Jucătorii au fost întâmpinaţi de Regele Felipe, alături de care au petrecut şi după finala cu Argentina.

Ulterior, jucătorii au defilat cu trofeul Cupei Mondiale pe străzile din Madrid, care au fost „inundate” de fani. Plaza Cibeles, loc emblematic din inima Madridului, a fost epicentrul spectacolului.

În autocarul descoperit, jucătorii Spaniei au făcut show, în frunte cu Lamine Yamal. Starul Barcelonei a fost surprins ţinând trofeul Cupei Mondiale şi având pe cap o coroană de rege.