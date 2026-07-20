Mihai Stoica a spus cui i-ar da Balonul de Aur după finala Cupei Mondiale. Jucătorul ales de oficialul FCSB

Mihai Stoica s-a pronunțat și el în privința cursei pentru câștigarea Balonului de Aur din acest an. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că l-ar plasa pe prima poziție în topul său pe Rodri, cel care a câștigat și trofeul de cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial.

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Cupa Mondială s-a încheiat cu triumful Spaniei în dauna Argentinei cu scorul de 1-0, iar după finalul turneului din America de Nord au fost modificate și procentajele de câștig la Balonul de Aur. Pe lângă datele afișate de statisticieni, au apărut și reacții de la diverși experți și oameni din lumea fotbalului, care și-au exprimat și ei părerea când au vorbit despre favoriții la obținerea celei mai importante distincții individiuale din „sportul rege”.

Mihai Stoica ar vota pentru Rodri la Balonul de Aur 2026

Pe lista celor care au vorbit pe seama acestui subiect a apărut și Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, care a spus că i-ar acorda Balonul de Aur lui Rodri, căpitanul noii campioane mondiale a lumii. De asemenea, președintele roș-albaștrilor a ținut să aducă aminte că în 2024, atunci când mijlocașul lui Manchester City l-a învins pe Vinicius în cursa pentru trofeul acordat de France Football, el a anticipat acest lucru în ciuda cotelor de la casele de pariuri.

„(n.r. Cui i-ați da Balonul de Aur?) Lui Rodri. Chiar dacă n-are echipă de club. Dar cui (n.r. să i-l dai?).

Când toată lumea a spus… Avea cotă 1.40 Vinicius la Balonul de Aur și 4 nu știu cât Rodri, am spus că nu va lua Vinicius, pentru că este antipatic„, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.