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Mesajul lui Leo Messi la o zi după Spania – Argentina 1-0: „Durerea e foarte mare!”

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 21:15

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Mesajul lui Leo Messi la o zi după Spania – Argentina 1-0: „Durerea e foarte mare!

Mesajul lui Messi după finala Cupei Mondiale. Foto: Getty Images

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Leo Messi a rupt tăcerea la nici 24 de ore de la finalul partidei dintre Spania şi Argentina, 1-0, iar atacantul de la Inter Miami a ţinut să mulţumească suporterilor şi totodată a avut un mesaj pentru iberici.

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Sud-americanul a fost sincer şi a început postarea cu remarca durerii pe care o are după eşecul suferit, însă şi-a păstrat clasa şi a felicitat formaţia lui Luis de la Fuente.

Leo Messi a transmis un mesaj emoţionant după finala Cupei Mondiale 2026

Messi a ţinut totodată să readucă aminte de performanţa reuşită de Argentina, care a fost la a doua finală de Cupa Mondială în ultimii 4 ani.

„Durerea este foarte mare și va fi nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece. Dar rămân și cu toate lucrurile frumoase… Cu meciurile pe care le-am întors în favoarea noastră, dând totul pe teren, și care vor rămâne pentru totdeauna în memorie. Cu sprijinul unei țări întregi care, împreună cu munca și efortul acestui grup, ne-a adus din nou, încă o dată, printre cele mai bune echipe din lume.

Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar acest grup a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare urare și pentru fiecare mesaj. Încă o dată am reușit să ne unim ca țară și să fim cu toții împreună, împărtășind imensa mândrie de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului”, a scris Leo Messi pe Instagram.

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Se retrage Messi de la echipa naţională?

Discuţiile cu privire la viitorul lui Leo Messi au început să fie din ce în ce mai intense după fluierul final al partidei dintre Spania şi Argentina, iar acum presa sud-americană vine cu informaţii de ultimă oră.

Se pare că atacantul de la Inter Miami e pregătit mai degrabă să se retragă, fiind foarte dezamăgit de modul în care s-a desfăşurat finala.

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