Mesajul lui Leo Messi la o zi după Spania – Argentina 1-0: „Durerea e foarte mare!”

Leo Messi a rupt tăcerea la nici 24 de ore de la finalul partidei dintre Spania şi Argentina, 1-0, iar atacantul de la Inter Miami a ţinut să mulţumească suporterilor şi totodată a avut un mesaj pentru iberici.

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Sud-americanul a fost sincer şi a început postarea cu remarca durerii pe care o are după eşecul suferit, însă şi-a păstrat clasa şi a felicitat formaţia lui Luis de la Fuente.

Leo Messi a transmis un mesaj emoţionant după finala Cupei Mondiale 2026

Messi a ţinut totodată să readucă aminte de performanţa reuşită de Argentina, care a fost la a doua finală de Cupa Mondială în ultimii 4 ani.

„Durerea este foarte mare și va fi nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece. Dar rămân și cu toate lucrurile frumoase… Cu meciurile pe care le-am întors în favoarea noastră, dând totul pe teren, și care vor rămâne pentru totdeauna în memorie. Cu sprijinul unei țări întregi care, împreună cu munca și efortul acestui grup, ne-a adus din nou, încă o dată, printre cele mai bune echipe din lume.

Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar acest grup a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare urare și pentru fiecare mesaj. Încă o dată am reușit să ne unim ca țară și să fim cu toții împreună, împărtășind imensa mândrie de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului”, a scris Leo Messi pe Instagram.