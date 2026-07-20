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Anunţul făcut în Argentina despre retragerea lui Leo Messi de la naţională

Mihai Alecu Publicat: 20 iulie 2026, 20:56

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Anunţul făcut în Argentina despre retragerea lui Leo Messi de la naţională

Leo Messi ar urma să se retragă de la naţională. Foto: Getty Images

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După un turneu final foarte bun, la 39 de ani, Leo Messi a încheiat competiţia cu o prestaţie nu foarte reuşită în finala pe care Argentina a pierdut-o, 0-1, cu Spania. Atacantul sud-american a fost surprins în lacrimi după ce a primit medalia pentru locul 2 şi mii de fani i-au scandat numele.

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Totuşi, există semne de întrebare cu privire la viitorul lui Leo Messi la naţională, fiind speculaţii care vorbesc tot mai mult despre o posibilă retragere.

Leo Messi se gândeşte serios la retragerea de la echipa naţională

Dezamăgirea lui Leo Messi a fost una destul de mare, fiind evidentă de lacrimile sale de după premiere, şi se pare că asta ar putea să influenţeze foarte mult decizia atacantului cu privire la viitorul său în prima reprezentativă. Cei de la ESPN Argentina notează că în acest moment jucătorul de la Inter Miami e mai degrabă hotărât să renunţe la echipa naţională.

Sursa citată notează că oamenii din preajma fotbalistului sunt sceptici în contextul supărării provocate de eşecul de la Cupa Mondială. Messi ar urma astfel să se retragă definitiv de la naţionala Argentinei, mai ales că prestaţia din finală, a sa şi a echipei, a fost una mult sub aşteptări, iar perspectivele nu sunt foarte pozitive.

Ar fi pentru a 3-a oară când Leo Messi se retrage de la echipa naţională

Relaţia pe care Leo Messi a avut-o cu echipa naţională a fost una zbuciumată de-a lungul timpului. Atacantul care şi-a făcut debutul la echipa naţională în 2005 a avut o primă retragere în 2016, după finala de la Copa America pe care a pierdut-o. El a fost întors însă, după o lună şi jumătate, şi a revenit la reprezentativa „Pumelor”.

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A urmat o altă retragere, însă neoficială, după turneul final din 2018 al Cupei Mondiale, iar timp de mai multe luni el nu a fost parte din loturile selecţionate la gruparea sud-americană.

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