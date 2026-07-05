Cristiano Ronaldo i-a făcut descrierea lui Lamine Yamal înainte de Portugalia – Spania: “Sincer!”

Portugalia lui Cristiano Ronaldo se pregăteşte de duelul din optimile de finală de la Cupa Mondială, contra Spaniei, iar atacantul lusitan a avut mai multe declaraţii la conferinţa de presă ce a precedat confruntarea de la Dallas.
Duelul dintre Portugalia şi Spania se va disputa luni, de la ora 22:00, şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Cristiano Ronaldo a avut numai cuvinte de laudă pentru Lamine Yamal înainte de Portugalia – Spania
Cristiano Ronaldo a vorbit înainte de meci despre valoarea pe care o are naţionala Spaniei, dar şi despre viitorul lui Lamine Yamal, care la 18 ani este deja considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din lume.
“Yamal e un jucător cu un viitor strălucit în faţă. Sincer, nu am văzut vreun meci de-al Spaniei. Vreau să fiu corect cu voi. Am vizionat puţin din prima partidă, cu Capul Verde, şi puţin din a doua confruntare. După cum am spus, este un jucător cu potenţial mare. Se descurcă foarte bine pentru vârsta lui şi o să aibă o carieră importantă.
Trebuie să spun, însă, că pentru mine Spania a fost mereu un colectiv, o echipă, nu o singură persoană. Sunt foarte buni, joacă foarte bine, iar meciul va fi extrem de greu pentru noi”, a spus Cristiano Ronaldo la conferinţa de presă premergătoare meciului.
Cristiano Ronaldo, record după record la echipa naţională a Portugaliei
Turneul din Statele Unite, Canada şi Mexic a adus din nou confirmarea ca Ronaldo este inegalabil în istoria fotbalului. Atacantul de la Al-Nassr a punctat până acum de 3 ori pentru Portugalia la această competiţie şi a contribuit la calificarea în optimi.
Chiar dacă are 41 de ani, acesta încă este aşteptat să fie omul numărul 1 pentru echipa lusitană, iar în ciuda criticilor pe care le-a primit, acesta a reuşit să producă evoluţii importante şi practic să le dea peste nas contestarilor.
A devenit unul dintre cei 3 jucători care a evoluat la 6 turnee de Cupa Mondială, alături de Leo Messi şi Guilhermo Ochoa, fiind singurul însă care a şi marcat. Plus de asta, este cel mai în vârstă jucător din istorie care este titular într-un meci eliminatoriu din competiţie.
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